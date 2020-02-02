«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 02 Февраля
+3...+3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 379.02 KZT
  • €1 = 417.98 KZT
  • 1 RUB = 5.99 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 14:16

Просмотров: 606

Сотрудников следственного изолятора в Актау обучают английскому

В следственном изоляторе (учреждение смешанной безопасности ГМ-172/10) департамента уголовно-исполнительной системы по Мангистауской области разработали специальный проект, направленный на обучение сотрудников ключевых служб английскому языку.

Фото предоставлено пресс-службой ДУИС по Мангистауской области
Проект позволит сотрудникам областного ДУИС работать с иностранцами, попавшими в следственный изолятор.

- За прошедший год в стенах данного учреждения побывало 76 иностранцев. Все они могли говорить на казахском или русском языках. Но что будет, если в учреждение попадёт иностранный гражданин, не владеющий ни казахским, ни русским языками? Как в таком случае с ним работать? В течение нахождения в стенах учреждения с подследственными и подозреваемыми проводится ряд мероприятий. Например, медицинское обследование, составление необходимых документов сотрудниками специального учёта, а также психологическое сопровождение в период нахождения в учреждении. Как провести всю эту работу при условии, что подследственный вас не понимает? Ответ прост - обучить сотрудников, по крайней мере, базовым знаниям английского языка. Ведь английский язык является языком международного общения и языковой основой туризма в любой стране, - рассказали в пресс-службе департамента.

По прибытию в учреждение сотрудники специального учёта связываются с консульством той страны, гражданином которой является подозреваемый.

- Представители консульства в обязательном порядке посещают учреждение и предоставляют переводчиков. Но будет ли этого достаточно? Переводчик в отличие от подозреваемого не будет находиться в учреждении круглосуточно, а внештатная ситуация может возникнуть в любой момент, - отметили в департаменте.

Проанализировав существующие тенденции и возможность возникновения подобных внештатных ситуаций, на базе ДУИС были разработаны учебные кейсы для ключевых служб следственного изолятора. Блоки кейсов включают в себя обучение базовому знанию английского языка, изучение диалогов в рабочих ситуациях, таких как «медицинское обследование», «обысковые мероприятия», «проведение проверки и общих мероприятий в учреждении», «психологическое сопровождение пребывания в следственном изоляторе».

Внештатным преподавателем учреждения уже проведён первый вводный урок, составлены первые памятки для изучения сотрудниками.

- В целом данное мероприятие готовит сотрудников нашего учреждения к работе в новых условиях. Подобных прецедентов ещё не было, но с ростом притока туристов в нашем городе не исключает такую возможность, и мы должны быть готовы к качественному выполнению своей работы, - подытожили в пресс-службе ДУИС по Мангистауской области.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
214 (Посетители) Сегодня, 16:40
"Мани! Гив мани, щщсгн!"

А, ну да, и "гангста парадайз" дуэтом исполнить для психологического сопровождения
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
уехавший (Посетители) Сегодня, 15:14
Ла́ндан есьже из зэ кэ́питал братан оф Грейт Бритн от души.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • kazakhstan362
 aalleennaa69 (Посетители) Сегодня, 14:35
Пусть сначала научатся грамотно писать и общаться на русском и казахском языках
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика