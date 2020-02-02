Сотрудников следственного изолятора в Актау обучают английскому

Фото предоставлено пресс-службой ДУИС по Мангистауской области

Проект позволит сотрудникам областного ДУИС работать с иностранцами, попавшими в следственный изолятор.



- За прошедший год в стенах данного учреждения побывало 76 иностранцев. Все они могли говорить на казахском или русском языках. Но что будет, если в учреждение попадёт иностранный гражданин, не владеющий ни казахским, ни русским языками? Как в таком случае с ним работать? В течение нахождения в стенах учреждения с подследственными и подозреваемыми проводится ряд мероприятий. Например, медицинское обследование, составление необходимых документов сотрудниками специального учёта, а также психологическое сопровождение в период нахождения в учреждении. Как провести всю эту работу при условии, что подследственный вас не понимает? Ответ прост - обучить сотрудников, по крайней мере, базовым знаниям английского языка. Ведь английский язык является языком международного общения и языковой основой туризма в любой стране, - рассказали в пресс-службе департамента.



По прибытию в учреждение сотрудники специального учёта связываются с консульством той страны, гражданином которой является подозреваемый.



- Представители консульства в обязательном порядке посещают учреждение и предоставляют переводчиков. Но будет ли этого достаточно? Переводчик в отличие от подозреваемого не будет находиться в учреждении круглосуточно, а внештатная ситуация может возникнуть в любой момент, - отметили в департаменте.



Проанализировав существующие тенденции и возможность возникновения подобных внештатных ситуаций, на базе ДУИС были разработаны учебные кейсы для ключевых служб следственного изолятора. Блоки кейсов включают в себя обучение базовому знанию английского языка, изучение диалогов в рабочих ситуациях, таких как «медицинское обследование», «обысковые мероприятия», «проведение проверки и общих мероприятий в учреждении», «психологическое сопровождение пребывания в следственном изоляторе».



Внештатным преподавателем учреждения уже проведён первый вводный урок, составлены первые памятки для изучения сотрудниками.



- В целом данное мероприятие готовит сотрудников нашего учреждения к работе в новых условиях. Подобных прецедентов ещё не было, но с ростом притока туристов в нашем городе не исключает такую возможность, и мы должны быть готовы к качественному выполнению своей работы, - подытожили в пресс-службе ДУИС по Мангистауской области.