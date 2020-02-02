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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 18:06

Просмотров: 234

Из Жанаозена в другие области Казахстана переехало шесть семей в 2019 году

В 2019 году было переселено шесть семей (13 человек): три семьи в Павлодарскую область и три семьи в Северо-Казахстанскую область. Об этом сообщили в акционерном обществе «Озенмунайгаз».

Иллюстративное фото с сайта pereezd.com
Миграционные расходы по переселению семей из Жанаозена были субсидированы за счёт АО «Озенмунайгаз» и составили 1,3 миллиона тенге.

В рамках Комплексного плана в соответствии с государственной программой развития занятости и массового предпринимательства «Енбек» было создано 350 новых рабочих мест в ОАО «Озенмунайгаз» за счёт увеличения штата.

Основным направлением их деятельности является озеленение, благоустройство и техническое обслуживание детских площадок и парков.

При финансировании АО «Озенмунайгаз» и ТОО «Таза су» для очистки загрязнённой нефтью почвы было трудоустроено 90 человек.

Напомним, в мае прошлого года стало известно, что в рамках программы «Енбек» в Мангистауской области реализуются меры по переселению граждан в трудодефицитные северные регионы страны. Переезд жителям Жанаозена планирует оплатить акционерное общество (АО) «Озенмунайгаз».



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