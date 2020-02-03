Аналитики: Цены на жильё в Актау поднялись на 0,2 процента

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В большинстве регионов РК в январе наблюдался рост цен предложений на квартиры. Он произошёл в 15 из 17 исследуемых городов. Индекс стоимости вырос в среднем на 1,7 процента, сообщает Кrisha.kz.
Средняя стоимость единицы площади в Актау в январе 2020 года составила 200 750 тенге. Прирост цены составил всего 0,2 процента.
Максимальная динамика отмечается в Талдыкоргане. Квадратный метр в январе выставлялся на продажу за 214 875 тенге, что на 4 процента выше, чем в декабре.
В Усть-Каменогорске актуальные цены предложений вновь выросли, на этот раз на 3,8 процента. Показатель достиг 225 375 тг/кв. м.
В Семее прирост равен 3,2 процента. Единица площади оценивается в 190 175 тенге за квадратный метр.
В число городов с наибольшей динамикой цен вошёл и Алматы. Индекс прибавил 2,8 процента и достиг очередного максимума — 420 750 тенге за квадратный метр. Темп роста в последние месяцы ускорился.
В Караганде продавцы жилья рассчитывали получить за квадрат в среднем 231 150 тенге, на 2,2 процента больше, чем месяцем ранее.
Прирост цен наблюдается также в Шымкенте (+2,1 процента). Стоимость квадрата достигла отметки 249 050 тенге за квадратный метр.
Аналогичный показатель динамики (+2,1 процента) в Уральске. Квадратный метр здесь выставляется на продажу в среднем по 204 525 тенге.
В Петропавловске индекс вырос на 1,9 процента. По итогам января он составил 232 175 тенге за квадратный метр.
В Павлодаре и Кокшетау цены увеличились на 1,5 процента. Стоимость квадрата — 195 050 и 217 550 тенге соответственно.
В Атырау в результате коррекции на 1,3 процента показатель рынка достиг уровня 263 375 тенге за квадратный метр.
В Кызылорде стоимость квадрата выросла на 1,2 процента, до 137 175 тенге, в Костанае — на 1 процент (213 925 тг/кв. м).
В Актобе динамика ограничилась 0,9 процентами. Жильё предлагают в среднем по 151 100 тенге за квадратный метр.
Снижение индекса «Крыши» отмечается только в двух городах: Нур-Султане и Таразе.
В столице квадратный метр выставлялся на продажу по 338 425 тенге за квадратный метр, что на 0,3 процента дешевле, чем в декабре. В отличие от большинства других городов динамика там нестабильна и постоянно меняет направление. В январе, в частности, снижение пришло на смену укрепления цен. Линия тренда при этом остаётся восходящей.
В Таразе стоимость квадратного метра снизилась на 0,1 процента и равна 171 275 тенге.
Что касается годового периода, прирост индекса (относительно января 2019 года) составил 10 процентов. Города с наибольшей динамикой — Усть-Каменогорск (+24,4 процента), Талдыкорган (+20,6 процента), Петропавловск (+17,9 процента), Караганда (+14,1 процента), Шымкент (+12,8 процента) и Алматы (+12,7 процента). В Нур-Султане значительных изменений не произошло (+1,7 процента). Снижение отмечается только в Кызылорде (—0,8 процента).
Средняя стоимость единицы площади в Актау в январе 2020 года составила 200 750 тенге. Прирост цены составил всего 0,2 процента.
Максимальная динамика отмечается в Талдыкоргане. Квадратный метр в январе выставлялся на продажу за 214 875 тенге, что на 4 процента выше, чем в декабре.
В Усть-Каменогорске актуальные цены предложений вновь выросли, на этот раз на 3,8 процента. Показатель достиг 225 375 тг/кв. м.
В Семее прирост равен 3,2 процента. Единица площади оценивается в 190 175 тенге за квадратный метр.
В число городов с наибольшей динамикой цен вошёл и Алматы. Индекс прибавил 2,8 процента и достиг очередного максимума — 420 750 тенге за квадратный метр. Темп роста в последние месяцы ускорился.
В Караганде продавцы жилья рассчитывали получить за квадрат в среднем 231 150 тенге, на 2,2 процента больше, чем месяцем ранее.
Прирост цен наблюдается также в Шымкенте (+2,1 процента). Стоимость квадрата достигла отметки 249 050 тенге за квадратный метр.
Аналогичный показатель динамики (+2,1 процента) в Уральске. Квадратный метр здесь выставляется на продажу в среднем по 204 525 тенге.
В Петропавловске индекс вырос на 1,9 процента. По итогам января он составил 232 175 тенге за квадратный метр.
В Павлодаре и Кокшетау цены увеличились на 1,5 процента. Стоимость квадрата — 195 050 и 217 550 тенге соответственно.
В Атырау в результате коррекции на 1,3 процента показатель рынка достиг уровня 263 375 тенге за квадратный метр.
В Кызылорде стоимость квадрата выросла на 1,2 процента, до 137 175 тенге, в Костанае — на 1 процент (213 925 тг/кв. м).
В Актобе динамика ограничилась 0,9 процентами. Жильё предлагают в среднем по 151 100 тенге за квадратный метр.
Снижение индекса «Крыши» отмечается только в двух городах: Нур-Султане и Таразе.
В столице квадратный метр выставлялся на продажу по 338 425 тенге за квадратный метр, что на 0,3 процента дешевле, чем в декабре. В отличие от большинства других городов динамика там нестабильна и постоянно меняет направление. В январе, в частности, снижение пришло на смену укрепления цен. Линия тренда при этом остаётся восходящей.
В Таразе стоимость квадратного метра снизилась на 0,1 процента и равна 171 275 тенге.
Что касается годового периода, прирост индекса (относительно января 2019 года) составил 10 процентов. Города с наибольшей динамикой — Усть-Каменогорск (+24,4 процента), Талдыкорган (+20,6 процента), Петропавловск (+17,9 процента), Караганда (+14,1 процента), Шымкент (+12,8 процента) и Алматы (+12,7 процента). В Нур-Султане значительных изменений не произошло (+1,7 процента). Снижение отмечается только в Кызылорде (—0,8 процента).
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