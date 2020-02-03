«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 03 Февраля
+4...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 379.02 KZT
  • €1 = 417.98 KZT
  • 1 RUB = 5.99 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:55

Просмотров: 4

Аналитики: Цены на жильё в Актау поднялись на 0,2 процента

Средняя стоимость единицы площади в Актау в январе 2020 года составила 200 750 тенге. Динамику цен на жильё в Казахстане отследил портал Krisha.kz.

Фото FireStock
В большинстве регионов РК в январе наблюдался рост цен предложений на квартиры. Он произошёл в 15 из 17 исследуемых городов. Индекс стоимости вырос в среднем на 1,7 процента, сообщает Кrisha.kz.

Средняя стоимость единицы площади в Актау в январе 2020 года составила 200 750 тенге. Прирост цены составил всего 0,2 процента.

Аналитики: Цены на жильё в Актау поднялись на 0,2 процента


Максимальная динамика отмечается в Талдыкоргане. Квадратный метр в январе выставлялся на продажу за 214 875 тенге, что на 4 процента выше, чем в декабре.

В Усть-Каменогорске актуальные цены предложений вновь выросли, на этот раз на 3,8 процента. Показатель достиг 225 375 тг/кв. м.

В Семее прирост равен 3,2 процента. Единица площади оценивается в 190 175 тенге за квадратный метр.

В число городов с наибольшей динамикой цен вошёл и Алматы. Индекс прибавил 2,8 процента и достиг очередного максимума — 420 750 тенге за квадратный метр. Темп роста в последние месяцы ускорился.

В Караганде продавцы жилья рассчитывали получить за квадрат в среднем 231 150 тенге, на 2,2 процента больше, чем месяцем ранее.

Прирост цен наблюдается также в Шымкенте (+2,1 процента). Стоимость квадрата достигла отметки 249 050 тенге за квадратный метр.

Аналогичный показатель динамики (+2,1 процента) в Уральске. Квадратный метр здесь выставляется на продажу в среднем по 204 525 тенге.

В Петропавловске индекс вырос на 1,9 процента. По итогам января он составил 232 175 тенге за квадратный метр.

В Павлодаре и Кокшетау цены увеличились на 1,5 процента. Стоимость квадрата — 195 050 и 217 550 тенге соответственно.

В Атырау в результате коррекции на 1,3 процента показатель рынка достиг уровня 263 375 тенге за квадратный метр.

В Кызылорде стоимость квадрата выросла на 1,2 процента, до 137 175 тенге, в Костанае — на 1 процент (213 925 тг/кв. м).

В Актобе динамика ограничилась 0,9 процентами. Жильё предлагают в среднем по 151 100 тенге за квадратный метр.

Снижение индекса «Крыши» отмечается только в двух городах: Нур-Султане и Таразе.

В столице квадратный метр выставлялся на продажу по 338 425 тенге за квадратный метр, что на 0,3 процента дешевле, чем в декабре. В отличие от большинства других городов динамика там нестабильна и постоянно меняет направление. В январе, в частности, снижение пришло на смену укрепления цен. Линия тренда при этом остаётся восходящей.

В Таразе стоимость квадратного метра снизилась на 0,1 процента и равна 171 275 тенге.

Что касается годового периода, прирост индекса (относительно января 2019 года) составил 10 процентов. Города с наибольшей динамикой — Усть-Каменогорск (+24,4 процента), Талдыкорган (+20,6 процента), Петропавловск (+17,9 процента), Караганда (+14,1 процента), Шымкент (+12,8 процента) и Алматы (+12,7 процента). В Нур-Султане значительных изменений не произошло (+1,7 процента). Снижение отмечается только в Кызылорде (—0,8 процента).



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика