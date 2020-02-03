Боевые пловцы: Чем занимается актауская рота водолазов

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Рота водолазов в составе Военно-морских сил Казахстана, как сообщает «Хабар 24», была создана в 2004 году. Сегодня она состоит из 10 бойцов, служащих по контракту. Каждый из них прежде чем попасть на службу, прошёл тщательную проверку и подготовку. Особое внимание при подготовке подводных бойцов уделяется физической подготовке военнослужащих. Их служба в корне отличается от сухопутной и требует дополнительных навыков. Водолаз должен обладать железной выдержкой и иметь высокий уровень психологической подготовки.
Бойцы специального назначения занимаются поисково-спасательными работами и подводным разминированием.
- Водолазы делятся на два подразделения: подразделение специального назначения, которое выполняет специфические задачи по разминированию, подводной части, например, корпуса корабля, если в этом необходимость будет, или пункта базирования кораблей. В том числе если вдруг, может быть, даже заминировали порт, необходимое соответствующее подразделение у нас имеется. Также есть водолазы, которые занимаются поисково-спасательными работами, - рассказал Жандарбек Жанзаков, главнокомандующий военно-морских сил РК.
Для подготовки водолазов действует специальная декомпрессионная станция.
- Под водой они всегда должны находиться в состоянии повышенной боевой готовности. Поступить на эту службу не может любой человек, для этого нужна специальная подготовка, также они сдают зачёты. В случае успешной сдачи приступают к выполнению подводных работ. У каждого испытуемого есть свой руководитель, и каждый проходит специальную подготовку, - рассказал Бейбит Мамырбеков, командир штаба батальона.
Декомпрессионная станция состоит из двух контейнеров: баракамера, в которой создаётся различное давление, регулировать его можно снаружи. Благодаря баракамере уменьшаются риски для здоровья водолазов, связанные с переохлаждением или опасными условиями. Во втором отсеке - место для отдыха водолазов, где они могут принять душ или поесть.
- Мы проводим обязательное тестирование людей перед тем, как они приходят к нам на службу. Здесь важна именно психологическая составляющая, так как физическая нагрузка очень большая, только один аппарат для дыхания весит 35 килограммов, - рассказал Фархад Тагирбеков, командир роты водолазов.
Умение носить гидрокостюм тоже важно для водолазов. Они бывают двух видов.
- Сухой тип предназначен для низкой температуры воды. Его используют в зимний и осенний периоды, когда прохладно. Мокрый тип предназначен для более средней теплоты воды. Так как в мокрый тип поступает вода, и между гидрокостюмом и телом образуется влага, она принимает температуру тела человека. В сухой тип вода не поступает, под него водолаз может надеть термобельё, - отметил Асет Деменов, сержант роты водолазов.
Водолаз, по словам Асета Деменова, должен знать, из чего состоит дыхательный аппарат, какие бывают виды гидрокостюмов, специфические и неспецифические заболевания.
Водолаз проходит обучение, сдаёт нормативы и получает допуск к погружению. Существует комплекс упражнений по ориентированию под водой.
- Ориентирование под водой имеет свои нюансы. Если ближе к поверхности ещё понятно, где ты и куда плыть, но чем глубже, тем сложнее чувствовать ориентир. Под водой ведь нет каких-то предметов, на которые можно держать курс, поэтому обучаем, как выплывать с большой глубины. Существует гидроакустическая станция, благодаря которой можно держать связь под водой. В случае если её нет, под воду направляются от двух до четырёх водолазов, которые поддерживают связь визуально, жестами доносят информацию, к примеру, у меня мало воздуха, мне нужно подняться на поверхность, - рассказывает Фархад Тагирбеков, командир роты водолазов.
Бойцы специального назначения занимаются поисково-спасательными работами и подводным разминированием.
- Водолазы делятся на два подразделения: подразделение специального назначения, которое выполняет специфические задачи по разминированию, подводной части, например, корпуса корабля, если в этом необходимость будет, или пункта базирования кораблей. В том числе если вдруг, может быть, даже заминировали порт, необходимое соответствующее подразделение у нас имеется. Также есть водолазы, которые занимаются поисково-спасательными работами, - рассказал Жандарбек Жанзаков, главнокомандующий военно-морских сил РК.
Для подготовки водолазов действует специальная декомпрессионная станция.
- Под водой они всегда должны находиться в состоянии повышенной боевой готовности. Поступить на эту службу не может любой человек, для этого нужна специальная подготовка, также они сдают зачёты. В случае успешной сдачи приступают к выполнению подводных работ. У каждого испытуемого есть свой руководитель, и каждый проходит специальную подготовку, - рассказал Бейбит Мамырбеков, командир штаба батальона.
Декомпрессионная станция состоит из двух контейнеров: баракамера, в которой создаётся различное давление, регулировать его можно снаружи. Благодаря баракамере уменьшаются риски для здоровья водолазов, связанные с переохлаждением или опасными условиями. Во втором отсеке - место для отдыха водолазов, где они могут принять душ или поесть.
- Мы проводим обязательное тестирование людей перед тем, как они приходят к нам на службу. Здесь важна именно психологическая составляющая, так как физическая нагрузка очень большая, только один аппарат для дыхания весит 35 килограммов, - рассказал Фархад Тагирбеков, командир роты водолазов.
Умение носить гидрокостюм тоже важно для водолазов. Они бывают двух видов.
- Сухой тип предназначен для низкой температуры воды. Его используют в зимний и осенний периоды, когда прохладно. Мокрый тип предназначен для более средней теплоты воды. Так как в мокрый тип поступает вода, и между гидрокостюмом и телом образуется влага, она принимает температуру тела человека. В сухой тип вода не поступает, под него водолаз может надеть термобельё, - отметил Асет Деменов, сержант роты водолазов.
Водолаз, по словам Асета Деменова, должен знать, из чего состоит дыхательный аппарат, какие бывают виды гидрокостюмов, специфические и неспецифические заболевания.
Водолаз проходит обучение, сдаёт нормативы и получает допуск к погружению. Существует комплекс упражнений по ориентированию под водой.
- Ориентирование под водой имеет свои нюансы. Если ближе к поверхности ещё понятно, где ты и куда плыть, но чем глубже, тем сложнее чувствовать ориентир. Под водой ведь нет каких-то предметов, на которые можно держать курс, поэтому обучаем, как выплывать с большой глубины. Существует гидроакустическая станция, благодаря которой можно держать связь под водой. В случае если её нет, под воду направляются от двух до четырёх водолазов, которые поддерживают связь визуально, жестами доносят информацию, к примеру, у меня мало воздуха, мне нужно подняться на поверхность, - рассказывает Фархад Тагирбеков, командир роты водолазов.