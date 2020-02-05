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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:06

Просмотров: 137

Конкурс на услуги по содержанию кладбищ объявил акимат Актау

Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства объявил тендер на услуги по содержанию мест захоронений. Сумма заявленных исполнительным органом денежных средств составила 8 миллионов 80 тысяч тенге. Об этом сообщается на сайте государственных закупок Республики Казахстан.

Фото автора из архива Lada.kz
Информацию о проведении конкурса разместили на сайте государственных закупок 30 января.

От потенциального поставщика услуг требуется содержать места захоронений до 31 декабря этого года.

Сумма разыгрываемых акиматом средств — 8 080 357 тенге.

Потенциальный поставщик обязан регистрировать захоронения в особой книге с заполнением всех сведений об умершем и указанием места захоронения, охранять помещения по круглосуточному сменному графику, убирать территории кладбищ, регулярно вывозить мусор, содержать в исправном состоянии электрические и водопроводные сети, оплачивать расходы по воде и электроэнергии, а также проводить ремонтные работы, поливать зеленые насаждения и своевременно подавать заявку на отстрел бродячих животных на территории кладбищ.

Помимо этого организация должна будет заключить договоры с коммунальными предприятиями на подачу электро- и водоснабжения, а также на прием и захоронение твердых бытовых отходов на полигоне государственного коммунального предприятия «Коктем».



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Комментарии ( 2 )

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  • Шевченко 81
 leo529 (Посетители) Сегодня, 11:18
А что, ненешняя обслуживающая компания не справляется, или тендер это ежегодная процедура?
В последнее время кладбище привели в порядок более-менее, чего там давно не было. Вода, мешки для мусора, таблички и т.п. Был удивлен этим.
 
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Ирон (Посетители) Сегодня, 11:12
А бродячих бомжей кто будет гонять .они у меня там и крест и лавочку цвет металла была украли наглые паразиты
 
 

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