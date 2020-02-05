Конкурс на услуги по содержанию кладбищ объявил акимат Актау

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Информацию о проведении конкурса разместили на сайте государственных закупок 30 января.



От потенциального поставщика услуг требуется содержать места захоронений до 31 декабря этого года.



Сумма разыгрываемых акиматом средств — 8 080 357 тенге.



Потенциальный поставщик обязан регистрировать захоронения в особой книге с заполнением всех сведений об умершем и указанием места захоронения, охранять помещения по круглосуточному сменному графику, убирать территории кладбищ, регулярно вывозить мусор, содержать в исправном состоянии электрические и водопроводные сети, оплачивать расходы по воде и электроэнергии, а также проводить ремонтные работы, поливать зеленые насаждения и своевременно подавать заявку на отстрел бродячих животных на территории кладбищ.



Помимо этого организация должна будет заключить договоры с коммунальными предприятиями на подачу электро- и водоснабжения, а также на прием и захоронение твердых бытовых отходов на полигоне государственного коммунального предприятия «Коктем».