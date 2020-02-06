В 2019 году в Мангистауской области ввели в эксплуатацию более миллиона квадратных метров жилья

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По данным сайта zakon.kz, всего в рамках программы «Нұрлы жер» в Мангистауской области было введено более трех миллионов квадратных метров жилья, а в целом в стране в прошлом году ввели в эксплуатацию 13,1 миллиона квадратных метров жилье, что на 4,9 процента больше чем в 2018 году.
- Учитывая, что в Мангистауской области живет 697 тысяч человек, а это в разы меньше, чем в Карагандинской, Алматинской или других крупных областях Казахстана, можно говорить о том, что задача обеспечения жильем тут выполняется. В ближайшее время темпы роста жилого строительства, скорее всего, будут снижаться, и в этом ничего ужасного нет, - передает zakon.kz.
Сайт zakon.kz отмечает, что по последним данным обеспеченность жильем на одного проживающего в Мангистауской области уже приближается к отметке в 25 квадратных метров при среднем показателе по Казахстану в 21,9 квадратных метра на человека. Напомним, что согласно поручению правительства этот показатель к 2030 году должен составить 30 квадратных метров на одного человека. В самом Актау планируется построить 13 новых микрорайонов, город будет расти в северо-западном направлении.
- При таких темпах строительства стоит задуматься о развороте программы переселения с юга на север, и предлагать переселять людей на запад - в Мангистаускую область, тем более учитывая, что среднемесячная зарплата в этом регионе в четвертом квартале прошлого года превысила 300 тысяч тенге, - сообщает информационный сайт zakon.kz.
- Учитывая, что в Мангистауской области живет 697 тысяч человек, а это в разы меньше, чем в Карагандинской, Алматинской или других крупных областях Казахстана, можно говорить о том, что задача обеспечения жильем тут выполняется. В ближайшее время темпы роста жилого строительства, скорее всего, будут снижаться, и в этом ничего ужасного нет, - передает zakon.kz.
Сайт zakon.kz отмечает, что по последним данным обеспеченность жильем на одного проживающего в Мангистауской области уже приближается к отметке в 25 квадратных метров при среднем показателе по Казахстану в 21,9 квадратных метра на человека. Напомним, что согласно поручению правительства этот показатель к 2030 году должен составить 30 квадратных метров на одного человека. В самом Актау планируется построить 13 новых микрорайонов, город будет расти в северо-западном направлении.
- При таких темпах строительства стоит задуматься о развороте программы переселения с юга на север, и предлагать переселять людей на запад - в Мангистаускую область, тем более учитывая, что среднемесячная зарплата в этом регионе в четвертом квартале прошлого года превысила 300 тысяч тенге, - сообщает информационный сайт zakon.kz.
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