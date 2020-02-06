Эпидемиологи: Уханьской инфекции в Мангистау нет

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Причины смерти ребенка не имеют отношения к коронавирусной инфекции. Пациенту 2012 года рождения при госпитализации был поставлен диагноз «Менингококковая инфекция молниеносной формы». На фоне проводимой терапии в условиях реанимации и интенсивной терапии отмечалось прогрессирующее нарастание молниеносной формы менингококковой инфекции. Несмотря на все старания врачей, на следующее утро после госпитализации зафиксирована биологическая смерть ребенка.
- Посмертный диагноз, подтвержденный клинически – «Менингококковая инфекция. Менингококцемия». Опубликованная на республиканском сайте неверная информация может вызвать панику среди населения области. В этой связи руководство департамента настоятельно рекомендует представителям СМИ проверять информацию у достоверных источников, - подчеркнули в пресс-службе департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистауской области.
Что такое менингококковая инфекция?
Это острое бактериальное инфекционное заболевание (возбудитель - Neisseria meningitidis), передающееся воздушно-капельным путем с воспалением оболочки головного и спинного мозга.
Главные источники инфекции - больной человек и бактерионосители.
Инкубационный период длится от одного до 10 дней (в среднем двое-четверо суток).
Пути передачи инфекции:
1) Воздушно капельный;
2) Контактно-бытовой;
3)Пищевой – при употреблении в пищу немытых ягод, фруктов и овощей;
4) Водный – при купании в открытых водоемах или бассейнах.
Менингококки при кипячении погибают сразу, под воздействием дезинфицирующих растворов уничтожаются в течение нескольких минут.
Главные клинические признаки менингококковой инфекции:
- Повышение температуры тела (39-40°С);
- Общая слабость, рвота, жидкий стул;
- Сильная головная боль, простуда, кашель, воспаление в горле,
- Появление сыпи на теле, как и красная звездочка.
- Болезни мышц живота, мышц шеи;
- Светобоязнь, судороги, беспокойство;
- Спутанность сознания.
Каковы главные профилактические меры для предотвращения заболевания?
• При появлении признаков заболевания своевременно обращаться за медицинской помощью;
• Мытье рук с мылом, соблюдение правил личной гигиены;
• Тщательно мыть овощи и фрукты;
• Пить кипяченую и бутилированную воду;
• Не купаться в открытых водоемах;
• Постоянное проветривание помещений, влажная уборка с применением дезинфекционных растворов;
• Ношение медицинской маски в местах скопления людей (торговых центрах, мечетях, аэропортах, вокзалах).
- Посмертный диагноз, подтвержденный клинически – «Менингококковая инфекция. Менингококцемия». Опубликованная на республиканском сайте неверная информация может вызвать панику среди населения области. В этой связи руководство департамента настоятельно рекомендует представителям СМИ проверять информацию у достоверных источников, - подчеркнули в пресс-службе департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистауской области.
Что такое менингококковая инфекция?
Это острое бактериальное инфекционное заболевание (возбудитель - Neisseria meningitidis), передающееся воздушно-капельным путем с воспалением оболочки головного и спинного мозга.
Главные источники инфекции - больной человек и бактерионосители.
Инкубационный период длится от одного до 10 дней (в среднем двое-четверо суток).
Пути передачи инфекции:
1) Воздушно капельный;
2) Контактно-бытовой;
3)Пищевой – при употреблении в пищу немытых ягод, фруктов и овощей;
4) Водный – при купании в открытых водоемах или бассейнах.
Менингококки при кипячении погибают сразу, под воздействием дезинфицирующих растворов уничтожаются в течение нескольких минут.
Главные клинические признаки менингококковой инфекции:
- Повышение температуры тела (39-40°С);
- Общая слабость, рвота, жидкий стул;
- Сильная головная боль, простуда, кашель, воспаление в горле,
- Появление сыпи на теле, как и красная звездочка.
- Болезни мышц живота, мышц шеи;
- Светобоязнь, судороги, беспокойство;
- Спутанность сознания.
Каковы главные профилактические меры для предотвращения заболевания?
• При появлении признаков заболевания своевременно обращаться за медицинской помощью;
• Мытье рук с мылом, соблюдение правил личной гигиены;
• Тщательно мыть овощи и фрукты;
• Пить кипяченую и бутилированную воду;
• Не купаться в открытых водоемах;
• Постоянное проветривание помещений, влажная уборка с применением дезинфекционных растворов;
• Ношение медицинской маски в местах скопления людей (торговых центрах, мечетях, аэропортах, вокзалах).