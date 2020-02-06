Эпидемиологи: Уханьской инфекции в Мангистау нет

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Причины смерти ребенка не имеют отношения к коронавирусной инфекции. Пациенту 2012 года рождения при госпитализации был поставлен диагноз «Менингококковая инфекция молниеносной формы». На фоне проводимой терапии в условиях реанимации и интенсивной терапии отмечалось прогрессирующее нарастание молниеносной формы менингококковой инфекции. Несмотря на все старания врачей, на следующее утро после госпитализации зафиксирована биологическая смерть ребенка.



- Посмертный диагноз, подтвержденный клинически – «Менингококковая инфекция. Менингококцемия». Опубликованная на республиканском сайте неверная информация может вызвать панику среди населения области. В этой связи руководство департамента настоятельно рекомендует представителям СМИ проверять информацию у достоверных источников, - подчеркнули в пресс-службе департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистауской области.



Что такое менингококковая инфекция?



Это острое бактериальное инфекционное заболевание (возбудитель - Neisseria meningitidis), передающееся воздушно-капельным путем с воспалением оболочки головного и спинного мозга.

Главные источники инфекции - больной человек и бактерионосители.

Инкубационный период длится от одного до 10 дней (в среднем двое-четверо суток).



Пути передачи инфекции:



1) Воздушно капельный;

2) Контактно-бытовой;

3)Пищевой – при употреблении в пищу немытых ягод, фруктов и овощей;

4) Водный – при купании в открытых водоемах или бассейнах.

Менингококки при кипячении погибают сразу, под воздействием дезинфицирующих растворов уничтожаются в течение нескольких минут.



Главные клинические признаки менингококковой инфекции:



- Повышение температуры тела (39-40°С);

- Общая слабость, рвота, жидкий стул;

- Сильная головная боль, простуда, кашель, воспаление в горле,

- Появление сыпи на теле, как и красная звездочка.

- Болезни мышц живота, мышц шеи;

- Светобоязнь, судороги, беспокойство;

- Спутанность сознания.



Каковы главные профилактические меры для предотвращения заболевания?



• При появлении признаков заболевания своевременно обращаться за медицинской помощью;

• Мытье рук с мылом, соблюдение правил личной гигиены;

• Тщательно мыть овощи и фрукты;

• Пить кипяченую и бутилированную воду;

• Не купаться в открытых водоемах;

• Постоянное проветривание помещений, влажная уборка с применением дезинфекционных растворов;

• Ношение медицинской маски в местах скопления людей (торговых центрах, мечетях, аэропортах, вокзалах).