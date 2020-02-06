«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 07 Февраля
+8...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 377.56 KZT
  • €1 = 415.24 KZT
  • 1 RUB = 5.97 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Вчера, 18:36

Просмотров: 589

Эпидемиологи: Уханьской инфекции в Мангистау нет

На одном из казахстанских сайтов была опубликована статья «В Казахстане паника. В Актау от похожей на уханьскую инфекцию умер школьник». Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистауской области опровергает данную информацию. Об этом сообщила пресс-служба департамента.

_фото из сети Интернет
Причины смерти ребенка не имеют отношения к коронавирусной инфекции. Пациенту 2012 года рождения при госпитализации был поставлен диагноз «Менингококковая инфекция молниеносной формы». На фоне проводимой терапии в условиях реанимации и интенсивной терапии отмечалось прогрессирующее нарастание молниеносной формы менингококковой инфекции. Несмотря на все старания врачей, на следующее утро после госпитализации зафиксирована биологическая смерть ребенка.

- Посмертный диагноз, подтвержденный клинически – «Менингококковая инфекция. Менингококцемия». Опубликованная на республиканском сайте неверная информация может вызвать панику среди населения области. В этой связи руководство департамента настоятельно рекомендует представителям СМИ проверять информацию у достоверных источников, - подчеркнули в пресс-службе департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистауской области.

Что такое менингококковая инфекция?

Это острое бактериальное инфекционное заболевание (возбудитель - Neisseria meningitidis), передающееся воздушно-капельным путем с воспалением оболочки головного и спинного мозга.
Главные источники инфекции - больной человек и бактерионосители.
Инкубационный период длится от одного до 10 дней (в среднем двое-четверо суток).

Пути передачи инфекции:

1) Воздушно капельный;
2) Контактно-бытовой;
3)Пищевой – при употреблении в пищу немытых ягод, фруктов и овощей;
4) Водный – при купании в открытых водоемах или бассейнах.
Менингококки при кипячении погибают сразу, под воздействием дезинфицирующих растворов уничтожаются в течение нескольких минут.

Главные клинические признаки менингококковой инфекции:

- Повышение температуры тела (39-40°С);
- Общая слабость, рвота, жидкий стул;
- Сильная головная боль, простуда, кашель, воспаление в горле,
- Появление сыпи на теле, как и красная звездочка.
- Болезни мышц живота, мышц шеи;
- Светобоязнь, судороги, беспокойство;
- Спутанность сознания.

Каковы главные профилактические меры для предотвращения заболевания?

• При появлении признаков заболевания своевременно обращаться за медицинской помощью;
• Мытье рук с мылом, соблюдение правил личной гигиены;
• Тщательно мыть овощи и фрукты;
• Пить кипяченую и бутилированную воду;
• Не купаться в открытых водоемах;
• Постоянное проветривание помещений, влажная уборка с применением дезинфекционных растворов;
• Ношение медицинской маски в местах скопления людей (торговых центрах, мечетях, аэропортах, вокзалах).



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Рома (Посетители) Сегодня, 00:10
до поры до времени...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
evgmb (Посетители) Вчера, 22:12
Так али работать будет? А ещё каракудук, озеньмунайгаз, мангистаумунайгаз.

Так али работать будет? А ещё озеньмунайгаз, мангистаумунайгаз, каракудук.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Yanis (Посетители) Вчера, 20:32
Говорят, что инфекции нет не то что в Мангистау, но и во всём Казахстане.
Кстати, в статье по ссылке есть ссылка на оригинальный пост в Фейсбуке, а в этом посте немало дополнений.

Большинство людей готово безмерно трудиться, лишь бы избавиться от необходимости немножко подумать. (Т. Эдисон)
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика