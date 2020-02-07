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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:40

Просмотров: 318

В Мангистау прожиточный минимум на 18 процентов превысил среднереспубликанское значение

В январе 2020 года прожиточный минимум в Мангистау составил 35 400 тенге. Об этом сообщает Zakon.kz.

Фото из архива
В январе 2020 года величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в РК достигла 30 тыс. тенге, увеличившись на 11,6 процента за год. В соответствующем периоде прошлого года сумма составляла 26,9 тыс. тенге при годовом росте на четыре процента, сообщает zakon.kz со ссылкой на исследование finprom.kz.

Наибольший размер прожиточного минимума традиционно приходится на Мангистаускую область: 35,4 тыс. тенге — это на 18 процентов больше среднереспубликанского значения.

В Мангистау прожиточный минимум на 18 процентов превысил среднереспубликанское значение


Тем временем в январе текущего года цены на товары и услуги увеличились на 5,6 процентов к аналогичному месяцу прошлого года. Из них цены на продовольственные товары увеличились на 9,2 процента, на непродовольственные товары — на 5,2 процента, на платные услуги — на 1,4 процента.

В тройку лидеров также вошли города Нур-Султан (33,5 тыс. тенге) и Алматы (33,1 тыс. тенге), в этих регионах величина прожиточного минимума превышает среднее значение по республике на 11,6 процента и 10,4 процента соответственно.

Замыкают ТОП-5 регионов Алматинская и Туркестанская области: 30,7 тыс. и 30,3 тыс. тенге соответственно. В целом по стране только в шести регионах размер прожиточного минимума превышает среднереспубликанское значение.

Наименьшая величина прожиточного минимума наблюдается в Павлодарской (26,3 тыс. тенге), Западно-Казахстанской (26,9 тыс. тенге) и Актюбинской (27,2 тыс. тенге) областях.

Напомним, в Казахстане прожиточный минимум привязан к таким социальным выплатам, как базовая пенсионная выплата, государственное соцпособие по инвалидности, по случаю потери кормильца, пособие по уходу за детьми-инвалидами.

В Мангистау прожиточный минимум на 18 процентов превысил среднереспубликанское значение


В январе зафиксирован рост доли мясных и рыбных изделий в общей сумме прожиточного минимума с 20,5 процента в 2019-м до 21,1 процента в 2020 году. Увеличилась и доля хлеба и крупяных изделий — до 8 процентов от величины прожиточного минимума.

При этом доля молочных, масложировых изделий и яиц сократилась с 16,5 процента до 15,9 процента, а доля фруктов и овощей — до 8,2 процента. Уменьшилась и доля сахара, чая и специй — с 2,2 процента до 1,8 процента.

Напомним, доля, приходящаяся на непродовольственные товары и услуги, по закону составляет 45 процентов.



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Комментарии ( 1 )

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manwyk (Посетители) Сегодня, 11:32
Вечно голодный,ободранный,обросший,но, живой.Только поддерживать жизнь на эти деньги.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • zhanino
  • Ну Ну
 Ingul (Посетители) Сегодня, 11:17
И тут мы самые "первые".
И, к сожалению, не все объясняется транспортными затратами в связи с удаленностью.
И еще, почему наша удаленность (и соответственно более высокие цены) не учитываются при назначении пенсий, пособий, зарплат и т.д.?
Раньше хоть коэффициент доплат был.
 
 

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