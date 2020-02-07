Ученики из Мангистау подняли проблему водных ресурсов на конференции во Франции

Из интеллектуальной школы Актау в составе делегации отправились Алихан Нуркамал, Санат Куралай, Айдана Бакитова, Камшат Ақмуратова, Мирланбек Шаншаров, Ақбота Алпамысова, Дана Есбергенова, Ақжібек Сағындыққызы, Хисами Томирис и Асел Кдырова. Актауские ученики интеллектуальной школы впервые приняли участие в международной конференции, прошедшей за границей.- Мы создавали резолюции для решения глобальных проблем, и это не могло не оказать положительного влияния на меня, как на личность. Ведь, во-первых, я начала ощущать ответственность за сохранение природы, а также развивала свой навык работы в команде. Во-вторых, я встретилась лицом к лицу с мультикультурализмом, что также имело позитивный исход в моем развитии, ведь я разговаривала исключительно на английском языке и зачастую слышала фразы французского, греческого и ирландского происхождения, - делится впечатлениями Томирис Хисами, выступавшая с докладом на тему «Сохранение и управление пресноводных ресурсов» в экологическом комитете.В 2015 году ООН определила 17 целей устойчивого развития. В этом году ILYMUN (International Lyon Model United Nations) фокусировались на целях: «Чистая вода и санитария» и «Сохранение морских экосистем».- Вода стала проблемой первичной важности, которая имеет решающее значение для населения. С одной стороны - из-за растущей нехватки ресурсов и глобального потепления, а с другой стороны - из-за увеличения демографического давления земли. Вода, таким образом, оказывается в центре конфликтов и надлежащее управление водными ресурсами имеет важное значение. Во время этой конференции студенты или «делегаты» должны были найти решение этих проблем, - отмечается в официальном пресс-релизе конференции.В Назарбаев Интеллектуальной школе Актау с 2018 года работает клуб Модель ООН. В нем учащиеся старших классов берут на себя роль и ответственность делегатов Организации Объединенных Наций.- Участвуя в Модели ООН, студенты развивают свои навыки исследования, коммуникаций, критического мышления, командной работы, дипломатии и обсуждения, вдобавок они становятся более осведомленными в глобальном масштабе. В ближайшее время ученики интеллектуальной школы планируют организовать конференцию Модель ООН, которая будет проходит 23 и 24 марта 2020 года в школе, - отметили в пресс-службе Назарбаев Интеллектуальной школы Актау химико-биологического направления.