Жители Актау могут не дождаться своих посылок с AliExpress

Фото uainfo.org
На сайте Forbes.kz отмечается, что в связи с усугублением ситуации по распространению заболевания, Казахстан и Китай пришли к решению о приостановлении почтового сообщения между двумя странами.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что при получении посылок и писем из Китая заразиться новым коронавирусом невозможно. Об этом говорится в сообщении ВОЗ в Twitter. Согласно последним исследованиям, коронавирусы не живут долго вне организма, поэтому риска заражения нет, пояснила организация. Тем не менее принято решение о приостановке почтового сообщения, - сообщили в АО «Казпочта» корреспонденту сайта Forbes.kz.
- Вместе с тем, по инициативе почтовой администрации Китая, отменен почтовый обмен авто-, авиа- и железнодорожным сообщением между Китаем и Казахстаном. Из-за отмены почтового обмена АО «Казпочта» приостановило прием всех видов почтовых отправлений в Китай, а также страны, почта в которые поступает транзитом через Китай (Бангладеш, Бруней, Бутан, Бирма, Камбоджа, Малайзия, Монголия, Непал, Лаос, Северная Корея, Таиланд, Шри-Ланка, Филиппины, Тайвань). О возобновлении приема и отправки почты по данным направлениям сообщим дополнительно, - отмечает компания.
Forbes.kz. отмечает, что АО «Казпочта» в рабочем режиме осуществит доставку тех посылок и товаров, которые уже были ввезены в Казахстан.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что при получении посылок и писем из Китая заразиться новым коронавирусом невозможно. Об этом говорится в сообщении ВОЗ в Twitter. Согласно последним исследованиям, коронавирусы не живут долго вне организма, поэтому риска заражения нет, пояснила организация. Тем не менее принято решение о приостановке почтового сообщения, - сообщили в АО «Казпочта» корреспонденту сайта Forbes.kz.
- Вместе с тем, по инициативе почтовой администрации Китая, отменен почтовый обмен авто-, авиа- и железнодорожным сообщением между Китаем и Казахстаном. Из-за отмены почтового обмена АО «Казпочта» приостановило прием всех видов почтовых отправлений в Китай, а также страны, почта в которые поступает транзитом через Китай (Бангладеш, Бруней, Бутан, Бирма, Камбоджа, Малайзия, Монголия, Непал, Лаос, Северная Корея, Таиланд, Шри-Ланка, Филиппины, Тайвань). О возобновлении приема и отправки почты по данным направлениям сообщим дополнительно, - отмечает компания.
Forbes.kz. отмечает, что АО «Казпочта» в рабочем режиме осуществит доставку тех посылок и товаров, которые уже были ввезены в Казахстан.