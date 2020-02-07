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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:11

Просмотров: 1460

Жители Актау могут не дождаться своих посылок с AliExpress

В связи с распространением китайского коронавируса, Казахстан в лице АО «Казпочта» приостановил доставку товаров из Китая. Об этом сообщается на сайте Forbes.kz.

Фото uainfo.org
На сайте Forbes.kz отмечается, что в связи с усугублением ситуации по распространению заболевания, Казахстан и Китай пришли к решению о приостановлении почтового сообщения между двумя странами.

- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что при получении посылок и писем из Китая заразиться новым коронавирусом невозможно. Об этом говорится в сообщении ВОЗ в Twitter. Согласно последним исследованиям, коронавирусы не живут долго вне организма, поэтому риска заражения нет, пояснила организация. Тем не менее принято решение о приостановке почтового сообщения, - сообщили в АО «Казпочта» корреспонденту сайта Forbes.kz.

- Вместе с тем, по инициативе почтовой администрации Китая, отменен почтовый обмен авто-, авиа- и железнодорожным сообщением между Китаем и Казахстаном. Из-за отмены почтового обмена АО «Казпочта» приостановило прием всех видов почтовых отправлений в Китай, а также страны, почта в которые поступает транзитом через Китай (Бангладеш, Бруней, Бутан, Бирма, Камбоджа, Малайзия, Монголия, Непал, Лаос, Северная Корея, Таиланд, Шри-Ланка, Филиппины, Тайвань). О возобновлении приема и отправки почты по данным направлениям сообщим дополнительно, - отмечает компания.

Forbes.kz. отмечает, что АО «Казпочта» в рабочем режиме осуществит доставку тех посылок и товаров, которые уже были ввезены в Казахстан.



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Комментарии ( 6 )

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Вован (Посетители) Сегодня, 14:36
Нурекен,Ну не скажите,на Алике без проблем идет возврат средств.Уже лет 8 там покупаю.
 
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Red1 (Посетители) Сегодня, 14:17
Рома,типа на интернет площадках в покупаете товар напрямую от производителя ??? Такие же продавцы имеющие процент с продаж.
 
-1
  • Red1
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  • arsenal
  • Blade Runner
 Рома (Посетители) Сегодня, 14:12
Кому война, а кому мать родная... Это новость на радость местным перекупщикам (спекулянтам), сидящие в бутиках или прилавках, которые с каждым годом несут убытки из-за интернет-магазинов. Я уже 10 лет не покупаю вещи у актауских продавцов (спекулянтов). Начиная от нижнего белья и до верхней одежды, а также посуды и другие нужные для дома вещей, я покупаю только в интернет-магазинах.
 
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Тина (Посетители) Сегодня, 14:08
Учитывая что у нас ВСЕ из Китая, посылки это малая потеря

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
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Нурекен (Посетители) Сегодня, 13:34
Это правильное решение, давно надо было так сделать. И это, заметьте по инциативе Китая, а нашим все равно.
 
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  • kz1990
  • Василий Кравчук
  • Кнопочка
 анжела (Посетители) Сегодня, 12:35
Плакали наши денежки и посылки тоже, думаю после возобновления посылок не найдешь! angry
 
 

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