График приема граждан: Новый начальник полиции Мангистау принимает по вторникам

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Жанарбек Телюбекович Бактыбаев, начальник ДП Мангистауской области, принимает по вторникам с 10:00 до 12:30 в здании ведомства в 12 микрорайоне.



Халмурадов Аманкелды Хайырмухаммедович, первый заместитель начальника ДП Мангистау, принимает граждан по пятницам с 17:00 до 19:00 в здании ДП Мангистау.



Алтынбек Калиев, заместитель начальника ДП Мангистау, проводит приём по понедельникам с 17:00 до 19:00 в здании ДП Мангистауской области.



По средам с 17:00 до 19:00 можно попасть на приём к Амангельды Досжанову, заместителю начальника ДП Мангистау. Он принимает в здании управления административной полиции ДП Мангистауской области в 3Б микрорайоне.



Болатбек Акшауов, заместитель начальника ДП Мангистауской области, принимает граждан по средам с 17:00 до 19:00 в здании ведомства в 12 микрорайоне.



Жанара Иргалиева, заместитель начальника ДП Мангистау, принимает граждан по четвергам с 17:00 до 19:00 в здании ведомства в 12 микрорайоне.



- Депутаты, ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, граждане, награждённые правительственными наградами, иностранные граждане и иногородние жители будут приниматься без очереди, - отметили в пресс-службе ДП Мангистау.



Предварительная запись осуществляется отделом документационного обеспечения ДП по контактным телефонам: 47-50-11, 47-51- 33, 47-51-43. При себе обязательно нужно иметь удостоверение личности. Приём граждан начальниками управлений и отделов ДП осуществляется ежедневно с 09:00 до 18:00.

