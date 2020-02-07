«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 07 Февраля
+8...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 377.56 KZT
  • €1 = 415.24 KZT
  • 1 RUB = 5.97 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:11

Просмотров: 393

График приема граждан: Новый начальник полиции Мангистау принимает по вторникам

Прием граждан в первом квартале 2020 года будет проходить еженедельно. На приём нужно записываться предварительно. Об этом сообщили в департаменте полиции Мангистауской области (ДП).

Иллюстрация к материалу
Жанарбек Телюбекович Бактыбаев, начальник ДП Мангистауской области, принимает по вторникам с 10:00 до 12:30 в здании ведомства в 12 микрорайоне.

Халмурадов Аманкелды Хайырмухаммедович, первый заместитель начальника ДП Мангистау, принимает граждан по пятницам с 17:00 до 19:00 в здании ДП Мангистау.

Алтынбек Калиев, заместитель начальника ДП Мангистау, проводит приём по понедельникам с 17:00 до 19:00 в здании ДП Мангистауской области.

По средам с 17:00 до 19:00 можно попасть на приём к Амангельды Досжанову, заместителю начальника ДП Мангистау. Он принимает в здании управления административной полиции ДП Мангистауской области в 3Б микрорайоне.

Болатбек Акшауов, заместитель начальника ДП Мангистауской области, принимает граждан по средам с 17:00 до 19:00 в здании ведомства в 12 микрорайоне.

Жанара Иргалиева, заместитель начальника ДП Мангистау, принимает граждан по четвергам с 17:00 до 19:00 в здании ведомства в 12 микрорайоне.

- Депутаты, ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, граждане, награждённые правительственными наградами, иностранные граждане и иногородние жители будут приниматься без очереди, - отметили в пресс-службе ДП Мангистау.

Предварительная запись осуществляется отделом документационного обеспечения ДП по контактным телефонам: 47-50-11, 47-51- 33, 47-51-43. При себе обязательно нужно иметь удостоверение личности. Приём граждан начальниками управлений и отделов ДП осуществляется ежедневно с 09:00 до 18:00.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
kazakhstan362 (Посетители) Сегодня, 14:16
Депутаты ... иностранные граждане и иногородние жители будут приниматься без очереди


Не много ли чести?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика