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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:48

Просмотров: 1135

В Актау пройдет отчет акима Мангистауской области перед населением

Встреча акима Мангистау Серикбая Трумова с населением состоится 12 февраля 2020 года. Об этом сообщили в акимате Актау.

Фото из архива
Отчетная встреча пройдет в культурно-досуговом комплексе имени Абая в 10:00. Присутствовать могут все желающие.

- В связи с этим доводим до вашего сведения, что для сбора предложений, замечаний и откликов населения будут установлены специальные ящики, а также все вопросы, предложения и комментарии можете направлять на электронный адрес: esep2020@mangystau.gov.kz и в блог акима региона, - сообщает городской акимат.

Специальные ящики установлены по адресам:
- здание акимата Мангистауской области (14 микрорайон);
- здание КДК им. Абая (4 микрорайон);
- здание акимата города Актау (4 микрорайон);
- здание акимата села Умирзак;
- здание Актауского городского отдела занятости социальных программ (11 микрорайон);
- городская поликлиника №1 (7 микрорайон);
- городская поликлиника №2 (26 микрорайон);
- здание «Национальная палата предпринимателей «Атамекен» (35 микрорайон).



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Комментарии ( 6 )

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motor (Посетители) Сегодня, 18:05
Почта не работает, адрес не правильный. Дайте номер ватсапа для вопросов!!!
 
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  • motor
  • Feniks
 Рома (Посетители) Сегодня, 16:26
Уважаемый автор. Первый электронный адрес указан не полностью. Нет имени почтового адреса. Для сведения: Адрес электронной почты - это запись, установленная по формату RFC 5322 (формат сообщений Internet). В состав адреса входит две части: левая - имя почтового ящика (логин пользователя) и правая - доменное имя сервера, на котором расположен почтовый ящик. Левая и правая части разделяются специальным знаком @ - коммерческое at (в переводе на русский "на" - указание местоположения): например почту xxx@mail.x нужно читать как xxx (кто-то) at (на) mail.x (доменe mail.x
 
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  • pizzika
 Ян (Посетители) Сегодня, 16:23
Пусть городского акима всем покажет,люди его не знают да и он помалкивает.
 
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n92 (Посетители) Сегодня, 15:28
антирейтинг дал о себе знать) решил баллы подзаработать)
 
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  • Ян
 tolk (Посетители) Сегодня, 15:13
В ютюб видео отчётной встречи выложите ,что бы все посмотреть могли,а не только свои.
 
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  • Барабашка
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 Имярек (Посетители) Сегодня, 15:01
Сделайте среду 12-е число выходным днем по области или пусть отгул дадут активным горожанам! А так среди недели... Если только Нур-отановцы своих подсадных не нагонят....

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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