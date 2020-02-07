В Актау пройдет отчет акима Мангистауской области перед населением

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Отчетная встреча пройдет в культурно-досуговом комплексе имени Абая в 10:00. Присутствовать могут все желающие.



- В связи с этим доводим до вашего сведения, что для сбора предложений, замечаний и откликов населения будут установлены специальные ящики, а также все вопросы, предложения и комментарии можете направлять на электронный адрес: esep2020@mangystau.gov.kz и в блог акима региона, - сообщает городской акимат.



Специальные ящики установлены по адресам:

- здание акимата Мангистауской области (14 микрорайон);

- здание КДК им. Абая (4 микрорайон);

- здание акимата города Актау (4 микрорайон);

- здание акимата села Умирзак;

- здание Актауского городского отдела занятости социальных программ (11 микрорайон);

- городская поликлиника №1 (7 микрорайон);

- городская поликлиника №2 (26 микрорайон);

- здание «Национальная палата предпринимателей «Атамекен» (35 микрорайон).