Как провести ближайшие выходные в Актау

Фото из архива
Экскурсии
Поездка в Форт-Шевченко
Поездка в Форт-Шевченко
В субботу, 8 февраля, жителей Актау приглашают на экскурсию в Форт-Шевченко. Стоимость поездки на одного человека - 5500 тенге. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315.
Экскурсия в исторический комплекс «Отпан тау»
Аktau City Tour 9 февраля приглашает жителей Актау на экскурсию в исторический комплекс «Отпан тау». В ходе экскурсии вы увидите вторую по высоте точку на Мангистау - 532 метра над уровнем моря. Там же, на горе, расположена статуя великой волчицы - символ силы и свободы духа. По легенде, именно она считается прародительницей всего тюркского народа. Еще вы сможете побывать в музее «Аксарай», в котором находятся экспозиции, посвященные истории края. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315.
Детские мастер-классы
Кулинарный мастер-класс от «Сказки»
Кулинарный мастер-класс от «Сказки»
Семейный ресторан «Сказка» приглашает детей и их родителей 9 февраля в 14:30 на кулинарный мастер-класс по приготовлению мини-чебуреков с курицей! Запись по телефону: 87025930000. Мастер-класс платный.
Мастер-классы в семейном центре «Апельсинка»
Семейный центр «Апельсинка» в выходные дни приглашает детей на мастер-классы. Место проведения: детский центр «Апельсинка», 14 микрорайон, 87 дом. Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753. Вход платный.
Мастер-класс по лепке
Мастер-классы по лепке пройдут 8 и 9 февраля. Вход платный. Запись по телефону: 8(707)200-85-50.
Экскурсия «Удивительный мир Aquarius»
Отель Caspian Riviera Grand Palace в субботу, 8 февраля, в 15:00 приглашает на экскурсию по комплексу разведения рыб осетровых пород Aquarius. Экскурсии проводятся по субботам - по предварительной записи. Телефоны для записи: 424-027, 8 707 760 61 48. Вход — платный.
Развлекательная программа в семейном центре «Атлантида»
В семейном центре «Атлантида» в выходные дни пройдут развлекательные мероприятия. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.
Развлечение в «KINDER LAND»
В детском развлекательном центре «KINDER LAND» 8 февраля пройдет шоу-программа квест «Воздушный шар». Начало в 14:00. Вход платный. Место проведения: 14 микрорайон, ТЦ «Астана», 3 этаж.
Для любителей кино
В кинотеатрах Kinoplexx Aktau, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.
«Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»
Группа супергероинь противостоит главе преступного мира Готэма, бизнесмену Роману Сионису.
«Черный, черный человек»
В ауле убит мальчик. Следователь Бекзат хочет поскорее закрыть дело, ведь виновного уже подыскали местные полицейские. Дело разваливается, когда вмешивается журналистка из города. Теперь следователю придется провести настоящее расследование по всем правилам, впервые за свою практику.
«Игры с огнём»
Когда суровый начальник пожарной части Джейк Карсон и его элитная команда опытных пожарных спасают троих детей, оказавшихся на пути наступающего лесного пожара, они быстро понимают, что никакие тренировки не могли подготовить их к самой сложной работе — стать няньками. Не имея возможности найти родителей детей, они сталкиваются с тем, что их жизни, работа и родное пожарное депо стремительно переворачиваются с ног на голову, ведь дети, как и пожар, дикие и непредсказуемые.
«Тролль: История с хвостом»
Далеко-далеко, в дремучем лесу есть маленькое королевство троллей. Случилась беда, во время забега сильнейших король Гром попал в капкан и обратился в камень. На трон взошёл его злой брат. Юный принц Трим (сын короля Грома) может спасти своего отца и всё королевство, но для этого он должен отправиться в опасное путешествие в мир людей.
«Счастливое число 5»
70-е годы. Неаполь, криминальная столица Италии. Наемный убийца по прозвищу Маленький Цицерон постарел и ушел на покой, оставив свой опасный бизнес красавцу-сыну. Но того вероломно убивают, и Маленький Цицерон вынужден вспомнить свое свирепое прошлое, чтобы безжалостно отомстить всем виновным. На помощь ему приходят бывший подельник Тото-мясник и верная боевая подруга Рита, которая не словом, а делом доказывает, что старая любовь не ржавеет, как и пули в хорошем пистолете.
Уважаемые руководители культурных и развлекательных центров! Если вы желаете, чтобы информация о ваших мероприятиях попала к нам на сайт в бесплатную рубрику «Как провести выходные в Актау», звоните по номеру: 8 701 491 37 11 Лиана
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