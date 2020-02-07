Как провести ближайшие выходные в Актау

Экскурсии

Поездка в Форт-Шевченко



Экскурсия в исторический комплекс «Отпан тау»

Детские мастер-классы

Кулинарный мастер-класс от «Сказки»



Мастер-классы в семейном центре «Апельсинка»

Мастер-класс по лепке

Экскурсия «Удивительный мир Aquarius»

Развлекательная программа в семейном центре «Атлантида»



Развлечение в «KINDER LAND»



Для любителей кино



«Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»

«Черный, черный человек»

«Игры с огнём»



«Тролль: История с хвостом»



«Счастливое число 5»

В субботу, 8 февраля, жителей Актау приглашают на экскурсию в Форт-Шевченко. Стоимость поездки на одного человека - 5500 тенге. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315.Аktau City Tour 9 февраля приглашает жителей Актау на экскурсию в исторический комплекс «Отпан тау». В ходе экскурсии вы увидите вторую по высоте точку на Мангистау - 532 метра над уровнем моря. Там же, на горе, расположена статуя великой волчицы - символ силы и свободы духа. По легенде, именно она считается прародительницей всего тюркского народа. Еще вы сможете побывать в музее «Аксарай», в котором находятся экспозиции, посвященные истории края. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315.Семейный ресторан «Сказка» приглашает детей и их родителей 9 февраля в 14:30 на кулинарный мастер-класс по приготовлению мини-чебуреков с курицей! Запись по телефону: 87025930000. Мастер-класс платный.Семейный центр «Апельсинка» в выходные дни приглашает детей на мастер-классы. Место проведения: детский центр «Апельсинка», 14 микрорайон, 87 дом. Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753. Вход платный.Мастер-классы по лепке пройдут 8 и 9 февраля. Вход платный. Запись по телефону: 8(707)200-85-50.Отель Caspian Riviera Grand Palace в субботу, 8 февраля, в 15:00 приглашает на экскурсию по комплексу разведения рыб осетровых пород Aquarius. Экскурсии проводятся по субботам - по предварительной записи. Телефоны для записи: 424-027, 8 707 760 61 48. Вход — платный.В семейном центре «Атлантида» в выходные дни пройдут развлекательные мероприятия. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.В детском развлекательном центре «KINDER LAND» 8 февраля пройдет шоу-программа квест «Воздушный шар». Начало в 14:00. Вход платный. Место проведения: 14 микрорайон, ТЦ «Астана», 3 этаж.В кинотеатрах Kinoplexx Aktau, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.Группа супергероинь противостоит главе преступного мира Готэма, бизнесмену Роману Сионису.В ауле убит мальчик. Следователь Бекзат хочет поскорее закрыть дело, ведь виновного уже подыскали местные полицейские. Дело разваливается, когда вмешивается журналистка из города. Теперь следователю придется провести настоящее расследование по всем правилам, впервые за свою практику.Когда суровый начальник пожарной части Джейк Карсон и его элитная команда опытных пожарных спасают троих детей, оказавшихся на пути наступающего лесного пожара, они быстро понимают, что никакие тренировки не могли подготовить их к самой сложной работе — стать няньками. Не имея возможности найти родителей детей, они сталкиваются с тем, что их жизни, работа и родное пожарное депо стремительно переворачиваются с ног на голову, ведь дети, как и пожар, дикие и непредсказуемые.Далеко-далеко, в дремучем лесу есть маленькое королевство троллей. Случилась беда, во время забега сильнейших король Гром попал в капкан и обратился в камень. На трон взошёл его злой брат. Юный принц Трим (сын короля Грома) может спасти своего отца и всё королевство, но для этого он должен отправиться в опасное путешествие в мир людей.70-е годы. Неаполь, криминальная столица Италии. Наемный убийца по прозвищу Маленький Цицерон постарел и ушел на покой, оставив свой опасный бизнес красавцу-сыну. Но того вероломно убивают, и Маленький Цицерон вынужден вспомнить свое свирепое прошлое, чтобы безжалостно отомстить всем виновным. На помощь ему приходят бывший подельник Тото-мясник и верная боевая подруга Рита, которая не словом, а делом доказывает, что старая любовь не ржавеет, как и пули в хорошем пистолете.