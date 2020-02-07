Антимонопольный комитет: Тариф «AllianceEnergoSnab-Актау» останется на прежнем уровне

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После рассмотрения проекта повышения тарифов на электроэнергию ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау», как сообщили в антимонопольном комитете, было принято решение оставить его без изменения.
- Соответственно, тариф для населения и юридических лиц не повысится, - сказал Кенжеболат Кошекбаев, исполняющий обязанности руководителя департамента комитета по регулированию естественных монополий по Мангистауской области.
Напомним, что представители энергоснабжающей организации ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» сообщили горожанам о том, что тариф для юридических лиц, предположительно, повысится на семь процентов.
Согласно проекту, энергоснабжающая компания планировала повысить тариф на электроэнергию для бытовых потребителей на 4,95 процента (с 15,96 до 16,75 тенге), для юридических лиц - на 15,14 процента (с 16,25 до 18,71 тенге) и для бюджетных организаций - на 44,74 процента (с 16,25 до 23,52 тенге).
Компания аргументировала свои намерения тем, что стоимость электроэнергии на рынке мощности повысилась на 30 процентов.
- Соответственно, тариф для населения и юридических лиц не повысится, - сказал Кенжеболат Кошекбаев, исполняющий обязанности руководителя департамента комитета по регулированию естественных монополий по Мангистауской области.
Напомним, что представители энергоснабжающей организации ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» сообщили горожанам о том, что тариф для юридических лиц, предположительно, повысится на семь процентов.
Согласно проекту, энергоснабжающая компания планировала повысить тариф на электроэнергию для бытовых потребителей на 4,95 процента (с 15,96 до 16,75 тенге), для юридических лиц - на 15,14 процента (с 16,25 до 18,71 тенге) и для бюджетных организаций - на 44,74 процента (с 16,25 до 23,52 тенге).
Компания аргументировала свои намерения тем, что стоимость электроэнергии на рынке мощности повысилась на 30 процентов.