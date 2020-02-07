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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:42

Просмотров: 509

Антимонопольный комитет: Тариф «AllianceEnergoSnab-Актау» останется на прежнем уровне

Стоимость электроэнергии для бытовых потребителей останется прежней. Об этом сообщили в департаменте комитета по регулированию естественных монополий по Мангистауской области.

Иллюстрация к материалу
После рассмотрения проекта повышения тарифов на электроэнергию ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау», как сообщили в антимонопольном комитете, было принято решение оставить его без изменения.

- Соответственно, тариф для населения и юридических лиц не повысится, - сказал Кенжеболат Кошекбаев, исполняющий обязанности руководителя департамента комитета по регулированию естественных монополий по Мангистауской области.

Напомним, что представители энергоснабжающей организации ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» сообщили горожанам о том, что тариф для юридических лиц, предположительно, повысится на семь процентов.

Согласно проекту, энергоснабжающая компания планировала повысить тариф на электроэнергию для бытовых потребителей на 4,95 процента (с 15,96 до 16,75 тенге), для юридических лиц - на 15,14 процента (с 16,25 до 18,71 тенге) и для бюджетных организаций - на 44,74 процента (с 16,25 до 23,52 тенге).

Компания аргументировала свои намерения тем, что стоимость электроэнергии на рынке мощности повысилась на 30 процентов.



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Комментарии ( 3 )

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 Рома (Посетители) Сегодня, 16:46
Уже официально установлено, что граждане нашей страны расходуют больше половины своих зарплат на продукты питания. Это только на продукты питания. А ведь есть расходы на предметы первой необходимости, лекарства, бытовые химсредства, услуги и т.д. Не говоря уже про тех, кто имеет детей. А тут, откуда не возьмись, появилась непонятная структура, которая встала между нами и производителем, взимает с нас деньги, чтобы часть выручки положить себе в карман, а часть передать производителю. И этот рэкет на законном основании.
 
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 Dushman (Посетители) Сегодня, 16:20
Нам простым жителям никогда не остановить и не убрать эту прокладку, т.к под эту прокладку специально создали закон.
Это говорит о том, что нас просто грабят и наживаются на народе. Ведь нет абсолютно никакой пользы от этих прокладок. Мое мнение, все происходящее из-за нашего привычного действия "молчания".
 
 

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