В 2019 году в Мангистау из 13 запланированных проектов реализовали только четыре

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По данным сайта LS, по итогам прошлого года из запланированных 13 новых производств был дан старт только четырем - на 10,3 миллиарда тенге. Новые проекты были реализованы в легкой и химической промышленности, а также в области возобновляемых источников энергетики.
В Актау заработало производство гидроизоляционных материалов на основе битумной эмульсии за 194 миллиона тенге. В реализацию проекта вложились немецкая и турецкая компании. Мощность – 4,5 тысяч тонн готовой продукции в год. Гидроизоляционные материалы экспортируются в Россию, Азербайджан, Туркменистан, Грузию, Узбекистан и Иран.
В Мунайлинском районе запустили швейную фабрику за 350 миллионов тенге. Мощность проекта – миллион штук изделий в год. Отмечается, что готовая продукция не поставляется за рубеж. В Тупкараганском районе заработали две ветровые электростанции на 9,78 миллиарда тенге.
В целом по региону было создано 353 рабочих места.
В Актау заработало производство гидроизоляционных материалов на основе битумной эмульсии за 194 миллиона тенге. В реализацию проекта вложились немецкая и турецкая компании. Мощность – 4,5 тысяч тонн готовой продукции в год. Гидроизоляционные материалы экспортируются в Россию, Азербайджан, Туркменистан, Грузию, Узбекистан и Иран.
В Мунайлинском районе запустили швейную фабрику за 350 миллионов тенге. Мощность проекта – миллион штук изделий в год. Отмечается, что готовая продукция не поставляется за рубеж. В Тупкараганском районе заработали две ветровые электростанции на 9,78 миллиарда тенге.
В целом по региону было создано 353 рабочих места.