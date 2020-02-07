«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 07 Февраля
+8...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 378.31 KZT
  • €1 = 414.36 KZT
  • 1 RUB = 5.93 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:58

Просмотров: 651

В 2019 году в Мангистау из 13 запланированных проектов реализовали только четыре

В Мангистауской области большинство заявленных проектов на 31,5 миллиарда тенге не были запущены в 2019 году. Из запланированных 13 новых производств был дан старт только четырем - на 10,3 миллиарда тенге. Об этом LS сообщили в региональном управлении инвестиций и развития туризма.

Иллюстрация к материалу
По данным сайта LS, по итогам прошлого года из запланированных 13 новых производств был дан старт только четырем - на 10,3 миллиарда тенге. Новые проекты были реализованы в легкой и химической промышленности, а также в области возобновляемых источников энергетики.

В Актау заработало производство гидроизоляционных материалов на основе битумной эмульсии за 194 миллиона тенге. В реализацию проекта вложились немецкая и турецкая компании. Мощность – 4,5 тысяч тонн готовой продукции в год. Гидроизоляционные материалы экспортируются в Россию, Азербайджан, Туркменистан, Грузию, Узбекистан и Иран.

В Мунайлинском районе запустили швейную фабрику за 350 миллионов тенге. Мощность проекта – миллион штук изделий в год. Отмечается, что готовая продукция не поставляется за рубеж. В Тупкараганском районе заработали две ветровые электростанции на 9,78 миллиарда тенге.

В целом по региону было создано 353 рабочих места.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ingul (Посетители) Сегодня, 17:53
Из 13-и запланированных проектов реализовали только 4.
Это не только недоработка, это позор.
При таких результатах причастных надо разгонять.
Не зря наш областной аким первый с конца списка.
О чем он собирается отчитываться?
И так все понятно.
Опять рассказывать о грандиозных планах?
Уже проходили неоднократно.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • нашевсе
 kolu411 (Посетители) Сегодня, 16:38
моли,
Так может они там живут. Муллион штук "чего-то" (изделий) нужно в год успевать сделать.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • kolu411
 моли (Посетители) Сегодня, 16:27
В Мунайлинском районе запустили швейную фабрику за 350 миллионов тенге. Мощность проекта – миллион штук изделий в год. Отмечается, что готовая продукция не поставляется за рубеж.

Господа. Думаю данный проект повторяет судьбу нашего производителя "Планшетов", я не видел что-бы работники входили и выходили из этой фабрики, т.к. не далеко живу от этой фабрики.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика