Работники акиматов лидируют по преступлениям в сфере коррупции в Мангистау

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В 2019 году зарегистрировано 137 преступлений, что на четыре процента выше, чем в 2018 году. В качестве подозреваемых привлечено 55 лиц, в суд направлено 114 уголовных дел.



Сумма установленного и возмещённого материального ущерба по коррупционным правонарушениям составила 2,1 миллиарда тенге, что в 3,3 раза выше, чем в 2018 году (641,6 миллиона тенге).



По итогам расследования уголовных дел в 2019 году в государственные органы внесено 115 представлений (в 2018 году – 69). По ним к дисциплинарной ответственности привлекли 43 должностных лица (в 2018 году - 59).



За оказание содействия в противодействии коррупции поощрено 13 граждан. Сумма вознаграждения составила 2,5 миллиона тенге (в 2018 году - шесть человек на сумму 914 тысяч тенге).