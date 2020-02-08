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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 12:28

Просмотров: 1264

Работники акиматов лидируют по преступлениям в сфере коррупции в Мангистау

Наибольшее количество преступлений совершено сотрудниками исполнительных органов и их структурных подразделений, здравоохранения, органов внутренних дел и сельского хозяйства. Об этом представители департамента агентства по противодействию коррупции Мангистауской области сообщили на пресс-конференции в центре общественных коммуникаций.

Иллюстративное фото с сайта total.kz
В 2019 году зарегистрировано 137 преступлений, что на четыре процента выше, чем в 2018 году. В качестве подозреваемых привлечено 55 лиц, в суд направлено 114 уголовных дел.

Сумма установленного и возмещённого материального ущерба по коррупционным правонарушениям составила 2,1 миллиарда тенге, что в 3,3 раза выше, чем в 2018 году (641,6 миллиона тенге).

По итогам расследования уголовных дел в 2019 году в государственные органы внесено 115 представлений (в 2018 году – 69). По ним к дисциплинарной ответственности привлекли 43 должностных лица (в 2018 году - 59).

За оказание содействия в противодействии коррупции поощрено 13 граждан. Сумма вознаграждения составила 2,5 миллиона тенге (в 2018 году - шесть человек на сумму 914 тысяч тенге).



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Комментарии ( 11 )

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  • Ян
 мунайши73 (Посетители) Сегодня, 16:13
Цитата: СаМ
Любого из Вас хреновых комментаторов посади на кресло акима или того же ветеринара послушать бы потом как вы запоете.


По себе людей не судят.
 
-6
  • Guz
  • Vohazab
  • мунайши73
  • уехавший
  • Сергей Владимиров
  • alesha
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  • Мимоза
 СаМ (Посетители) Сегодня, 15:46
Любого из Вас хреновых комментаторов посади на кресло акима или того же ветеринара послушать бы потом как вы запоете.
 
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Ян (Посетители) Сегодня, 15:30
В любого пальцем ткни и не промахнёшься. Слуги народа хех.
 
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  • Guz
 Vohazab (Посетители) Сегодня, 15:28
Цитата: Erlan84
да у нас вроде все госучреждения в этом котле варятся! че уж греха таить ))

Действительно! Даже тот ветеринар, вроде бы далёк от окемата, и тот на взятках погорел!
 
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Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 15:16
да у нас вроде все госучреждения в этом котле варятся! че уж греха таить )))
 
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  • Beluy
 Ingul (Посетители) Сегодня, 14:26
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы.
Вот по такому принципу, в большинстве, живут наши люди.
Пока будут давать - будут брать.
Я не хочу оправдать взяточников, но так получается.
 
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  • kazakhstan362
 Нурекен (Посетители) Сегодня, 13:22
У нас самые богатые люди чиновники.
 
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 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 13:10
Ну хоть в каком то рейтинге наши окиматчики занимают первые места! lol lol lol
 
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  • Valeriy
 дорожник (Посетители) Сегодня, 12:44
Может есть смысл размещать акиматы ближе к исправительным учереждениям? И наглядно, и далеко не ходить

Жить нужно непременно хорошо
 
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 aalleennaa69 (Посетители) Сегодня, 12:40
Чем больше борьба с коррупцией тем крупнее взятки и ничего не боятся
 
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