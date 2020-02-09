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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:42

Просмотров: 2239

Мать школьницы оштрафовали в Мангистау

На жительницу Бейнеу наложен штраф за неисполнение обязанностей по воспитанию и образованию несовершеннолетней дочери. Об этом сообщает пресс-служба Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Мангистауской области.

Фото из доступных источников
По материалам дела, несовершеннолетняя дочь местной жительницы с 24 ноября по 12 декабря 2019 года не посещала занятия в школе «Күйкен» без уважительной причины.

Постановлением суда женщина признана виновной по части 1 статьи 127 КоАП РК (Неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию).

На неё наложен штраф в размере 7 575 тенге.

Постановление суда вступило в законную силу.



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Комментарии ( 1 )

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tim77712 (Посетители) Сегодня, 14:21
Цифровой Казахстан громко заявляем мы: да у нас в отличии от России цифровых улучшений много но почему-то электронные дневники не работают а в России электронный дневник работает почти онлайн и есть информация на каком уроке ребенок в данный момент но самое главное есть возможность дистанционного обучения, если по каким-то причинам ребёнок не может посещать школу (заболел или находится за границей в отъезде) достаточно написать заявление и период обучения без никаких справок!
 
 

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