Мать школьницы оштрафовали в Мангистау

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По материалам дела, несовершеннолетняя дочь местной жительницы с 24 ноября по 12 декабря 2019 года не посещала занятия в школе «Күйкен» без уважительной причины.



Постановлением суда женщина признана виновной по части 1 статьи 127 КоАП РК (Неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию).



На неё наложен штраф в размере 7 575 тенге.



Постановление суда вступило в законную силу.