Полицейские ловят должников в Мангистау

Фото из архива Lada.kz

Цель ОПМ «Должник» - напомнить местным жителям об их долгах и взыскать ранее наложенные штрафы.



Мероприятие проходит с 8 по 16 февраля по всей Мангистауской области.



В данном ОПМ совместно с сотрудниками полиции будут задействованы прокуратура, налоговые органы и частные судебные исполнители.