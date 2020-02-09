Полицейские ловят должников в Мангистау

Фото из архива Lada.kz
Цель ОПМ «Должник» - напомнить местным жителям об их долгах и взыскать ранее наложенные штрафы.
Мероприятие проходит с 8 по 16 февраля по всей Мангистауской области.
В данном ОПМ совместно с сотрудниками полиции будут задействованы прокуратура, налоговые органы и частные судебные исполнители.
Мероприятие проходит с 8 по 16 февраля по всей Мангистауской области.
В данном ОПМ совместно с сотрудниками полиции будут задействованы прокуратура, налоговые органы и частные судебные исполнители.
Оставьте свой комментарий первым.