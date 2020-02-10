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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 19:00

Просмотров: 1074

Нефтяной «Эльдорадо»: Как живут мангистаусцы возле крупных месторождений

«По ту сторону нефти» – документальный фильм о том, как живут рядовые казахстанцы рядом с крупнейшими месторождениями нефти в западных регионах нашей страны.

Скриншот видеоматериала
Авторами фильма стали журналисты издания «Уральская неделя» - Лукпан Ахмедьяров и Рауль Упоров. Корреспонденты побывали в трёх регионах Западного Казахстана, где добывается практически вся нефть республики.

Фильм «По ту сторону нефти» снимался более года в Актюбинской, Мангистауской и Атырауской областях.

Идея создания фильма, как видеопродукции, появилась в ходе командировок в посёлок Кенкияк Актюбинской области.

- Подавляющее большинство жителей этой страны знают о нефти из сюжетов в телевизионных новостях, в которых добыча нефти преподносится как безусловное благо. Мы же решили показать другие стороны этой индустрии – через глаза героев нашего фильма – рядовых людей, которые проживают в непосредственной близости от месторождений нефти, - считает один из авторов фильма Лукпан Ахмедьяров.






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Комментарии ( 1 )

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ОбывателЪ (Посетители) Сегодня, 20:46
В нулевых работал на Каражанбасе, там аул что за гаражом был процветал. Раз в неделю каждый дом, семья привозили целый фургон водки, и за двойную цену распродавала её. Сначала прям с УАЗа у между общежитиями, потом уже приходилось ездить к ним в аул. Кроме этого они скупали бензин и солярку, цемент, спецодежду и сами работали на предприятии в основном водителями, а женщины в комендантами в общежитие. Как то помню как там черной икрой угощали. Жаренной.
Практический у всех жителей аула были квартиры в Актау, но перебираться с этого "Эльдарадо" никто не спешил.
Сейчас даже не знаю как там, но думаю мало что изменилось.

Каждое утро мы рождаемся вновь. И то, что мы сделаем сегодня, и будет иметь наибольшую важность.
 
 

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