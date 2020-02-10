Нефтяной «Эльдорадо»: Как живут мангистаусцы возле крупных месторождений

Авторами фильма стали журналисты издания «Уральская неделя» - Лукпан Ахмедьяров и Рауль Упоров. Корреспонденты побывали в трёх регионах Западного Казахстана, где добывается практически вся нефть республики.Фильм «По ту сторону нефти» снимался более года в Актюбинской, Мангистауской и Атырауской областях.Идея создания фильма, как видеопродукции, появилась в ходе командировок в посёлок Кенкияк Актюбинской области.- Подавляющее большинство жителей этой страны знают о нефти из сюжетов в телевизионных новостях, в которых добыча нефти преподносится как безусловное благо. Мы же решили показать другие стороны этой индустрии – через глаза героев нашего фильма – рядовых людей, которые проживают в непосредственной близости от месторождений нефти, - считает один из авторов фильма Лукпан Ахмедьяров.