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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 16:27

Просмотров: 1376

Одному из участников массовой драки на месторождении Тенгиз вынесли приговор

Жителя Атырауской области приговорили к 300 часам общественных работ. Об этом сообщает ATPress.kz.

Фото из открытых источников
Осужденным, как сообщает ATPress.kz, является 26-летний бригадир ТОО «ССЕР», проживающий в посёлке Жана Каратон Жылыойского района Атырауской области. Его обвинили в том, что он на автобусной остановке вместе с другими рабочими (следствием неустановленные) избил двух иностранцев. В суде виновным себя он не признал.

- Приговором суда Т. М. признан виновным по пункту 1 части 2 статьи 293 Уголовного кодекса Республики Казахстан, и ему назначено наказание в виде привлечения к 300 часам общественных работ. В связи с тем, что к нему применялась мера пресечения со 2 по 4 июля 2019 года в виде «содержания под стражей», а с 4 июля по 4 декабря 2019 года - «домашний арест», то на основании пунктов 3 и 4 статьи 62 Уголовного кодекса РК назначенное наказание - 300 часов общественных работ - считается отбытым, - говорится в ответе на запрос редакции ATPress.kz из Атырауского областного суда.

Напомним, по информации пресс-службы акима региона, в субботу, 29 июня, в вахтовом посёлке на Тенгизе рабочие компании Сohsolited Contracting Endihering and Prourement S.A.L Offshore (CСЕР) устроили беспорядки из-за публикации гражданином Ливии фотографии в профиле WhatsApp, на которой изображена местная девушка. В результате беспорядков пострадали 30 человек. Гражданин Ливии, опубликовавший фото, принёс извинения своим коллегам и казахскому народу.

Позднее аким Атырауской области сообщил, что проблема возникла из-за разных условий труда экспатов и казахстанских специалистов.



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Комментарии ( 1 )

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M_lena (Посетители) Сегодня, 18:01
Ого, замечательно, с таким приговором теперь можно и дальше избивать и мочить иностранцев :)
 
 

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