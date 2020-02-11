По данным Нурбека Карасаева, на сегодняшний день в Мангистауской области насчитывается около 54 тысяч субъектов бизнеса. Ежегодно в регионе открываются четыре тысячи новых предприятий.- В прошлом году в палату предпринимателей Мангистауской области обратились 134 бизнесмена. Из них у 76 проблемы положительно решены, защищены права предпринимателей. В результате вернули 1,8 миллиарда тенге бизнесу. Серьёзные проблемы, в основном, связаны с земельными отношениями, закупками, сервисными услугами, жалобами в госорганы, - рассказал Нурбек Карасаев.Нурбек Карасаев отметил, что в стране с помощью электронной услуги «Atamekenservices», реализованной с целью подключения к системе цифровизации, зарегистрировано около пяти тысяч объектов малого и среднего предпринимательства. Около шести тысяч человек получили электронные услуги. Стоимость проектов по «Экономике простых веществ» - 57 миллиардов тенге и занимает первое место в республике. По проекту «Бастау бизнес» обучено 1705 безработных, по «Жаскәсіпкер» обучено 700 человек. Из них 626 открыли собственное дело. Стоимость реализованных проектов составляет 826 миллионов тенге.