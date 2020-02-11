В Актау пройдёт чемпионат по подводной стрельбе

В Актау 16 февраля 2020 года в спорткомплексе «ОРБИТА» (возле ТЭЦ-1) пройдёт чемпионат области по спортивной подводной стрельбе.Участие в турнире смогут принять все желающие, кто владеет подводным ружьём.Регистрация участников начнётся в 08:00 часов, далее участников ждёт инструктаж. Начало соревнований в 09:30. Подведение итогов и награждение победителей состоится в 13:30.- Спортивная подводная стрельба - набирающий популярность во всём мире вид подводного спорта, проводимого в бассейне. Задача спортсмена - выполнить ныряние на задержке дыхания, в ходе которого с определённого расстояния произвести выстрел по мишени из подводного ружья. Оцениваются точность выстрела, чистота выхода на рубеж и скорость выполнения. Победитель соревнования получает путёвку на республиканский чемпионат по спортивной подводной стрельбе. Участие в турнире платное - три 3000 тенге, - сообщили в федерации подводной охоты Мангистауской области.info@mfpo.kz или на номер WhatsApp: 8 777 777 55 86. Регистрация участников продлится до 12 февраля.