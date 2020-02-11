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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:54

Просмотров: 574

В Актау пройдет тренинг для мужчин

На тренинг приглашаются мужчины-отцы - как состоявшиеся, так и планирующие детей; активисты, которым интересна тема семьи, воспитания и взаимоотношений. Тренинг «Осознанное отцовство» бесплатно сможет посетить любой желающий мужчина Актау.

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В Актау 15 и 16 февраля пройдет тренинг «Осознанное отцовство», который научит мужчин получать удовольствие от отцовства. Тренинг будут проводить опытные сертифицированные тренеры, авторы научных статей Ерлан Мустафин и Кайсар Макан, а также Серик Танирберген, координатор программ UNFPA по репродуктивному здоровью в Казахстане.

В Актау пройдет тренинг для мужчин


- Мы приглашаем мужчин на этот тренинг, которые ищут ответы на вопросы осознанного отцовства. Мы расскажем, что мужчины могут выражать свои чувства, способны на проявление эмоций. Мы покажем, как построить диалог и взаимоотношения мужчины и женщины на принципах отказа от насилия, эффективно обсуждать вопросы полноценной и безопасной сексуальной жизни, а также совместно принимать решения, касающиеся воспитания детей. Мы поможем папам преодолеть барьеры на пути к осознанному отцовству и получать удовольствие от родительства, - говорят организаторы тренинга.

На тренинге участники узнают об основных типах отцовского поведения, о преимуществах модели «нового отца», когда мужчина активно вовлечён в жизнь семьи до, во время и после беременности супруги, и о многом другом.

Тренинг создан на основе нового пособия, разработку которого инициировал ЮНФПА по заказу Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан. Разработкой пакета информационно-образовательных материалов по «Осознанному отцовству» для мужчин/мужей занималось частное учреждение «ECPM» в сотрудничестве с известными психологами и консультантами по работе с семьей.

Количество участников ограничено. Запись участников ведется по телефону: 8 777 264 03 72.



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Комментарии ( 1 )

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kazakhstan362 (Посетители) Сегодня, 16:36
комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан


Так он же не просил вас рожать, и вы же с ним не советовались, а теперь еще и мозги будут промывать или "отмывать".
 
 

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