В Актау расчищают снег свыше 300 дворников

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Для предотвращения образования гололеда на опасных участках дорог в Актау, а именно: на спусках и подъемах, внутримикрорайонных автопроездах, у приемных покоев больниц в дневное и в ночное время 9, 10 и 11 февраля была произведена посыпка песочно-соляной смесью.



В плюсовую температуру при оттаивании снега для откачки воды задействуют бойлеры и мотопомпы. При необходимости будет использована дополнительная рабочая сила.