Жители села Атамекен жалуются на плохое состояние дорог

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Жители села Атамекен Мунайлинского района возмущены состоянием внутрипоселковых дорог. По их словам, они попросту не могут достучаться до районного акимата.
- У нас тут дороги в ужасном состояние, на машинах никто проехать толком не может. А если человек заболел, ему нужно в больницу, тогда каким образом Скорая приехать должна? Неоднократно звонили в акимат, от них одни обещания. Да просто интересно - мы платим налоги зачем? - возмущаются жители улицы жилого массива Арай села Атамекен.
Напомним, что в 2019 году люди решили самостоятельно восстановить одну из улиц жилого массива Каламкас села Атамекен Мунайлинского района, не дождавшись реакции властей района.
В прошлом году последовать примеру решили и жители сёл Баскудук и Тенге. Не дождавшись помощи от властей района, горожане села самостоятельно отремонтировали дорожное покрытие.
- У нас тут дороги в ужасном состояние, на машинах никто проехать толком не может. А если человек заболел, ему нужно в больницу, тогда каким образом Скорая приехать должна? Неоднократно звонили в акимат, от них одни обещания. Да просто интересно - мы платим налоги зачем? - возмущаются жители улицы жилого массива Арай села Атамекен.
Напомним, что в 2019 году люди решили самостоятельно восстановить одну из улиц жилого массива Каламкас села Атамекен Мунайлинского района, не дождавшись реакции властей района.
В прошлом году последовать примеру решили и жители сёл Баскудук и Тенге. Не дождавшись помощи от властей района, горожане села самостоятельно отремонтировали дорожное покрытие.