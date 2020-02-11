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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 21:18

Просмотров: 198

Жители села Атамекен жалуются на плохое состояние дорог

Местные жители просят поселковые власти отремонтировать дороги, однако их обращения остаются без внимания.

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Жители села Атамекен Мунайлинского района возмущены состоянием внутрипоселковых дорог. По их словам, они попросту не могут достучаться до районного акимата.



- У нас тут дороги в ужасном состояние, на машинах никто проехать толком не может. А если человек заболел, ему нужно в больницу, тогда каким образом Скорая приехать должна? Неоднократно звонили в акимат, от них одни обещания. Да просто интересно - мы платим налоги зачем? - возмущаются жители улицы жилого массива Арай села Атамекен.



Напомним, что в 2019 году люди решили самостоятельно восстановить одну из улиц жилого массива Каламкас села Атамекен Мунайлинского района, не дождавшись реакции властей района.

В прошлом году последовать примеру решили и жители сёл Баскудук и Тенге. Не дождавшись помощи от властей района, горожане села самостоятельно отремонтировали дорожное покрытие.



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Комментарии ( 1 )

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Коммунист. (Посетители) Сегодня, 21:30

Жители села Атамекен Мунайлинского района возмущены состоянием внутрипоселковых дорог.

Они возмущены?!..Можно подумать ЧТО!, в городе везде идеальные дороги.. Особенно внутри микрорайонов..

Когда?!, придёт СВЕТЛОЕ "будущее"?!..
 
 

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