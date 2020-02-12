Более 500 миллионов тенге выделят на содержание автомобильных дорог Актау

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Сумма заявленных исполнительным органом средств на содержание дорог в Актау составила 586 миллионов 778 тысяч тенге.



Потенциальный подрядчик обязуется на эту сумму убирать прибордюрные территории, очищать и мыть автомобильные дороги, осуществлять побелку дорожных бордюров, мойку гранитных бордюров и установку бортовых дорожных бордюров, содержать дороги в зимнее время года, выполнять работы по нанесению горизонтальной разметки проезжей части дорог, ремонтировать автопавильоны, устанавливать новые дорожные знаки, содержать ливневые канализации, а также осуществлять текущий и ямочный ремонт городских автодорог.



Ямочный ремонт, как указано в технической спецификации конкурса, требуется произвести на площади в три тысячи квадратных метров.



По условиям тендера, потенциальный исполнитель работ обязуется содержать городские дороги в течение 2020 года.



Поставщик также должен выполнить дополнительно аналогичные работы, возникшие в результате аварий, природных явлений, по приезду представителей Правительства Республики Казахстан, по заявке жителей, по предписанию уполномоченных органов.