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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:18

Просмотров: 726

Более 500 миллионов тенге выделят на содержание автомобильных дорог Актау

Заказчиком работ является Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Об этом сообщается на сайте государственных закупок Республики Казахстан.

Фото из архива Lada.kz
Сумма заявленных исполнительным органом средств на содержание дорог в Актау составила 586 миллионов 778 тысяч тенге.

Потенциальный подрядчик обязуется на эту сумму убирать прибордюрные территории, очищать и мыть автомобильные дороги, осуществлять побелку дорожных бордюров, мойку гранитных бордюров и установку бортовых дорожных бордюров, содержать дороги в зимнее время года, выполнять работы по нанесению горизонтальной разметки проезжей части дорог, ремонтировать автопавильоны, устанавливать новые дорожные знаки, содержать ливневые канализации, а также осуществлять текущий и ямочный ремонт городских автодорог.

Ямочный ремонт, как указано в технической спецификации конкурса, требуется произвести на площади в три тысячи квадратных метров.

По условиям тендера, потенциальный исполнитель работ обязуется содержать городские дороги в течение 2020 года.

Поставщик также должен выполнить дополнительно аналогичные работы, возникшие в результате аварий, природных явлений, по приезду представителей Правительства Республики Казахстан, по заявке жителей, по предписанию уполномоченных органов.



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Комментарии ( 6 )

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Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 13:30
выделят 500, а дойдут только 5 (это еще в лучшем случае)
 
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 leo529 (Посетители) Сегодня, 12:24
Цитата: Е. КУЗНЕЦОВ
а вдоль этого убожества, пешеходную дорожку плиточники-насвайщики стелят, так они ее по ходу так, на глаз делают)

Да вроде ровно более-менее, а там видно будет.
Тут интересен другой вопрос: в летний период там обычно все обочины заставлены машинами, весь город едет на море. Сейчас, получается, обочины больше нет - бордюры, мачты освещения и т.п. Облагораживание полным ходом. Но вот парковочных мест там не видать, и где будут стоять все эти машины. Или и там запретят купаться?
 
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Е. КУЗНЕЦОВ (Посетители) Сегодня, 12:19
SMK, а вдоль этого убожества, пешеходную дорожку плиточники-насвайщики стелят, так они ее по ходу так, на глаз делают)
 
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  • Е. КУЗНЕЦОВ
 Don Quixote (Посетители) Сегодня, 11:45
Дорога на пляжные зоны и не будет качественной, вместо гравия и мытого речного песка в основание барханы пухляка сгребли эксаваторами.

Антикору уже щас сажать там всех нужно, а не потом, когда утечет асфальт
 
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  • Е. КУЗНЕЦОВ
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 GuF (Посетители) Сегодня, 11:42
Каждый год выделяют, баснословные суммы и ни чего не меняется как было все раз***но так и остается
 
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  • arelav_74
  • Е. КУЗНЕЦОВ
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 SMK (Посетители) Сегодня, 11:28
"Эх, дороги..."
Советую посмотреть КАК сейчас строится новая дорога в районе "Тёплый пляж".
Старая дорога, которую снесли, была не в пример лучше (ровнее), чем строящаяся сейчас ("кочка на кочке").
Регулярно приходится видеть на этой "новой дороге" а/машины с акиматовскими №№ - проверяют, "контролируют качество исполнения" по всей видимости.
И ведь ПРИМУТ же такую ("ухабистую") и не сомневаюсь.
Ну, а потом, как водится - пойдут "расходы на ремонт" этой новой! дороги.
 
 

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