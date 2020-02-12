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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 12:25

Просмотров: 308

В Мангистау реконструировали 158 километров автомобильных дорог республиканского значения

На сегодняшний день ведется реконструкция асфальтового покрытия дорог протяженностью 126 километров. Об этом на отчетной встрече с населением сообщил Серикбай Трумов, аким Мангистауской области.

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
Работы по реконструкции завершены на трассах «Бейнеу-Акжигит-граница Узбекистана» (85 километров) и «Жетыбай-Жанаозен» (73 километра).

- Кроме того, ведется интенсивная реконструкция асфальтового покрытия протяженностью более 126 километров трассы «Земля Жынгылды-Шайыр-Шеркала» и автомобильной дороги «Атажолы», где начаты работы по восстановлению второго этапа, - сказал глава региона.

Серикбай Трумов отметил, что общая протяженность автомобильных дорог в Мангистауской области составляет 2 тысячи 977 километров. Из них 1049 километров — дороги республиканского значения, 1028 километров – областного значения и 900 километров – дороги районного значения.

Глава региона рассказал о грузообороте всех видов автотранспорта в прошлом году, который составил 8,5 миллиарда тонн.

- В этом году планируется завершить реконструкцию и ремонт еще восьми автомобильных дорог общей протяженностью 275,4 километра, - подытожил аким области.



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