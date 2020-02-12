Серикбай Трумов: Мангистау включен в десятку лучших туристических маршрутов Казахстана

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
Мангистау признан регионом с высоким потенциалом для развития туризма в стране и включен в десятку лучших туристических маршрутов Республики Казахстан.
Государственная программа развития туристической отрасли на 2019-2025 годы включает меры по развитию инженерной и коммуникационной инфраструктур морского курорта на побережье Каспийского моря.
- За счет местного бюджета развивается береговая инфраструктура между портами Актау и Курык, включая строительство линии электропередачи, водо- и газоснабжения, а также строительство четырехполосной автострады от Актау до детского оздоровительного лагеря «Алау» и далее до паромного комплекса Курык, - сообщил Серикбай Трумов.
Глава региона отметил, что на реализацию программы «Нур-капитал» выделено 30 миллионов тенге.
- Весной прошлого года в селе Шетпе был открыт кемпинговый комплекс «Сәтті» за счет государственной поддержки и собственных средств предпринимателя. Объем инвестиций составил 160 миллионов тенге. Всего создано 41 рабочее место, - пояснил аким области.
В прошлом году количество туристов, посетивших Мангистаускую область, превысило 200 000 человек. В области действуют 90 отелей, обслуживающих туристов.
Помимо этого, глава региона рассказал об открытии крупного курортного комплекса в Актау.
- В этом году в 20 километрах от Актау одновременно будет открыт крупный курортный комплекс, рассчитанный на тысячу человек. Строительство многофункционального гостиничного комплекса Aktau Resort Hotel на территории Теплого пляжа началось в июне прошлого года. В настоящее время завершено 30 процентов строительных работ. В строительстве задействовано 750 человек. Первый этап туристического объекта должен быть завершен к июню этого года. Аквапарки и открытые бассейны на территории комплекса будут подогреваться специальными устройствами. Общая площадь гостиничного комплекса составляет 130 гектаров. После запуска курорта будет трудоустроено 750 человек, - рассказал Серикбай Трумов.
По словам главы региона, в декабре прошлого года была начата краткосрочная бесплатная учебная программа на базе Мангистауского колледжа туризма с «Rixos Aktau Training Aсademy» в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса.
- Месячный курс прошли 400 человек. Все они получили сертификаты. На сегодняшний день тренировочный процесс продолжается. К маю 2020 года планируется обучить более 1200 человек. Помимо этого, осенью прошлого года в рамках программы «Экономика простых вещей» на базе гостиницы «Самал» под брендом Holiday INN был открыт четырехзвездочный гостиничный комплекс Holiday Inn-Aktau-Seaside. Общий объем инвестиций составляет 2,5 миллиарда тенге. Создано 35 рабочих мест. Отель находится в стадии строительства, - подытожил Серикбай Трумов.
Напомним, в декабре прошлого года представители товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «Sembol Construction and Engineering» показали эскизный проект гостиничного комплекса Aktau Resort Hotel. Компания является генеральным проектировщиком и подрядчиком.
Государственная программа развития туристической отрасли на 2019-2025 годы включает меры по развитию инженерной и коммуникационной инфраструктур морского курорта на побережье Каспийского моря.
- За счет местного бюджета развивается береговая инфраструктура между портами Актау и Курык, включая строительство линии электропередачи, водо- и газоснабжения, а также строительство четырехполосной автострады от Актау до детского оздоровительного лагеря «Алау» и далее до паромного комплекса Курык, - сообщил Серикбай Трумов.
Глава региона отметил, что на реализацию программы «Нур-капитал» выделено 30 миллионов тенге.
- Весной прошлого года в селе Шетпе был открыт кемпинговый комплекс «Сәтті» за счет государственной поддержки и собственных средств предпринимателя. Объем инвестиций составил 160 миллионов тенге. Всего создано 41 рабочее место, - пояснил аким области.
В прошлом году количество туристов, посетивших Мангистаускую область, превысило 200 000 человек. В области действуют 90 отелей, обслуживающих туристов.
Помимо этого, глава региона рассказал об открытии крупного курортного комплекса в Актау.
- В этом году в 20 километрах от Актау одновременно будет открыт крупный курортный комплекс, рассчитанный на тысячу человек. Строительство многофункционального гостиничного комплекса Aktau Resort Hotel на территории Теплого пляжа началось в июне прошлого года. В настоящее время завершено 30 процентов строительных работ. В строительстве задействовано 750 человек. Первый этап туристического объекта должен быть завершен к июню этого года. Аквапарки и открытые бассейны на территории комплекса будут подогреваться специальными устройствами. Общая площадь гостиничного комплекса составляет 130 гектаров. После запуска курорта будет трудоустроено 750 человек, - рассказал Серикбай Трумов.
По словам главы региона, в декабре прошлого года была начата краткосрочная бесплатная учебная программа на базе Мангистауского колледжа туризма с «Rixos Aktau Training Aсademy» в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса.
- Месячный курс прошли 400 человек. Все они получили сертификаты. На сегодняшний день тренировочный процесс продолжается. К маю 2020 года планируется обучить более 1200 человек. Помимо этого, осенью прошлого года в рамках программы «Экономика простых вещей» на базе гостиницы «Самал» под брендом Holiday INN был открыт четырехзвездочный гостиничный комплекс Holiday Inn-Aktau-Seaside. Общий объем инвестиций составляет 2,5 миллиарда тенге. Создано 35 рабочих мест. Отель находится в стадии строительства, - подытожил Серикбай Трумов.
Напомним, в декабре прошлого года представители товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «Sembol Construction and Engineering» показали эскизный проект гостиничного комплекса Aktau Resort Hotel. Компания является генеральным проектировщиком и подрядчиком.
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