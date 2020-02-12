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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 16:17

Просмотров: 1214

Жителям Актау предложили поучаствовать в улучшении внешнего облика парка «Акбота»

Конкурс проектов по улучшению внешнего облика Актауского парка проводят городской отдел предпринимательства и развития промышленности и государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения (ГКП на ПХВ) «Акбота». Об этом сообщили в пресс-службе акима города.

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
Конкурс проектов, как отметили в пресс-службе акима города, проводится с целью улучшения внешнего облика Актау.

- Для участия в конкурсе желающие представляют по указанному адресу лично, по почте или через своего полномочного представителя заявку по утвержденной форме и полный пакет конкурсной документации, - пояснили в пресс-службе акима города.

Адрес подачи заявок для участия в конкурсе: 4А микрорайон, здание №19, кабинет 107.

Сроки предоставления заявок - с 10 по 24 февраля, в будние дни - с 09.00 до 18.30.

- Заявки, поступившие по истечении указанного срока, приему не подлежат, - отметили в пресс-службе акима города.

С объявлением и конкурсной документацией можно ознакомиться здесь.



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Комментарии ( 13 )

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manwyk (Посетители) Сегодня, 21:58
Если этот тендер будет по принципу чем дешевле,тем лучше,то,боюсь,ничего хорошего не будет.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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pronina1976 (Посетители) Сегодня, 21:25
Размечтались... Плитка, асфальт и искуственные пальмы.
 
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Коммунист. (Посетители) Сегодня, 19:53
Цитата: Ян
останется вам построить летний кинотеатр,танцплощадку и туалет.

Верно!...Верните историю.

Цитата: kazakhstan362
террариум и зоопарк.

А!, зоопарк по лету и так соберётся..

Когда?!, придёт СВЕТЛОЕ "будущее"?!..
 
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Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 19:42
с нашими вандалами-биомусором лучше вообще ничего не строить! а если строить, то железные )))
 
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  • Коммунист.
 нашевсе (Посетители) Сегодня, 19:16
А для прокатчиков типа технопарка место выделить. Там же и жральни поставить.
Давно уж не были там, а был бы настоящий городской парк с тенистыми аллеями, много людей ходило бы туда просто полежать и послушать шелест листвы.
К слову, насажали бы вишню да абрикос, весной было бы не протолкнуться.
 
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  • Коммунист.
 None None (Посетители) Сегодня, 18:58
Только забыли написать что это конкурс-тендер

Надо не только проект предоставить, но еще и реализовать его


5. Критерий оценки заявок

5.1
5.2
5.3 Положительная налоговая история
5.4 Наличие опыта работы в выбранной предпринимателем сфере



Резюме проекта

10. Финансирование проекта будет осуществлятся за счет

- собственных средств
- микрозайма в рамках государственой поддержки
- другого источника


Ну и главное в таких конкурсах что, проекты считаются открытой информацией и могут использоваться в любых целях.
Заявка и проект участнику не возвращается

Источник
 
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  • Lady_kz
 Ян (Посетители) Сегодня, 18:47
Молодцы сначала нас не спросив похоронили парк руками частника,потом нашими молитвами вернули его народу,а теперь с помощью нас хотят вернуть ему прежний вид. Скажу вам господа высаживайте деревья тысячами саженцев и поливайте,природа матушка сделает всё сама и останется вам построить летний кинотеатр,танцплощадку и туалет.
 
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  • нашевсе
  • Lady_kz
 ОбывателЪ (Посетители) Сегодня, 18:22
В первую очередь это конечно нужно больше деревьев, ведь любой парк это прежде всего зелень. Хотелось бы местной тематики, фигурки осетров, тюленей, фламинго леопардов, сайгаков и других редких и исчезающих представителей местной природы и перелетных птиц. Только не смешные пародии на них и не из картона или дешевого пластика который выцветет за месяц. Пару арыков как правильно до меня заметили только придаст парку шарм и частично заменит полив. Хочется больше тени и укромных уголков. На парковке можно поставить большой экран и транслировать актуальную социальную рекламу, природу нашего края.
А вообще нужно на праздник весны и нашего нового года организовать тематический детский конкурс рисования на асфальте, там большая площадка была. Правда она уже занята прокатчиками велосипедов и детских авто.

Каждое утро мы рождаемся вновь. И то, что мы сделаем сегодня, и будет иметь наибольшую важность.
 
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manwyk (Посетители) Сегодня, 17:59
Потому что тень и вода у нас здесь летом это очень большая ценность.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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  • Коммунист.
 cas177cas (Посетители) Сегодня, 17:59
Городской отдел предпринимательства и развития промышленности и государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения (ГКП на ПХВ) «Акбота»-Вы в Баку слетайте или сплавайте для начала...и посмотрите какие там парки,набережная и скверы!Это просто бомба!!!Перенимайте опыт у соседей!Кроме как конкурсы объявлять- на более...Увы...не хватает..Все как обычно...
 
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