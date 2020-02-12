Жителям Актау предложили поучаствовать в улучшении внешнего облика парка «Акбота»

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
Конкурс проектов, как отметили в пресс-службе акима города, проводится с целью улучшения внешнего облика Актау.
- Для участия в конкурсе желающие представляют по указанному адресу лично, по почте или через своего полномочного представителя заявку по утвержденной форме и полный пакет конкурсной документации, - пояснили в пресс-службе акима города.
Адрес подачи заявок для участия в конкурсе: 4А микрорайон, здание №19, кабинет 107.
Сроки предоставления заявок - с 10 по 24 февраля, в будние дни - с 09.00 до 18.30.
- Заявки, поступившие по истечении указанного срока, приему не подлежат, - отметили в пресс-службе акима города.
С объявлением и конкурсной документацией можно ознакомиться здесь.
- Для участия в конкурсе желающие представляют по указанному адресу лично, по почте или через своего полномочного представителя заявку по утвержденной форме и полный пакет конкурсной документации, - пояснили в пресс-службе акима города.
Адрес подачи заявок для участия в конкурсе: 4А микрорайон, здание №19, кабинет 107.
Сроки предоставления заявок - с 10 по 24 февраля, в будние дни - с 09.00 до 18.30.
- Заявки, поступившие по истечении указанного срока, приему не подлежат, - отметили в пресс-службе акима города.
С объявлением и конкурсной документацией можно ознакомиться здесь.