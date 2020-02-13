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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 09:49

Просмотров: 1196

Акимат Актау ищет инвестора для строительства котельной установки

Строительство котельной установки планируется в целях обеспечения централизованным отоплением жителей новых микрорайонов. Об этом сообщили в пресс-службе акима города.

Иллюстративное фото с сайта kuban.kp.ru
По заказу акимата Актау было разработано технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта «Строительство котельной установки для теплоснабжения 19А, 20, 20А, 33, 34, 34А, 35 микрорайонов».

- В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация (ПСД). В соответствии с проектом, установленная тепловая мощность котельной — 100 Гкал/ч, с перспективой увеличения до 200 Гкал/ч. Для строительства котельной идет поиск инвестора, - пояснили в городком акимате.

Для получения более подробной информации следует обращаться в Актауский городской отдел строительства, расположенный по адресу: 4 микрорайон, здание 72.

Контактные телефоны: 8 (7292) 33-67-43; 8 (701) 525-55-12.



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Комментарии ( 10 )

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Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 12:27
да сразу печь сделайте, а народ дровишки подкинет!!! Акимат Актау пробил очередное ДНО!!!!
 
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master_kz (Посетители) Сегодня, 11:48
Цитата: NOOB_SAIBOT
Всё на плечи инвесторов перекладывают...

А инвесторы свое возьмут с полнаа, за счет плеч жильцов. Да, спроектировать какую то котельную это вам не высокотехнологичную зарядку для электросамокатов проектировать-)))
 
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kolu411 (Посетители) Сегодня, 11:38
Котельная денег в бюджет не приносит. Вот 600 камер с функцией распознавания лиц это да.
 
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  • kolu411
 makenych (Посетители) Сегодня, 11:23
tolk,
Уже и второй музей напротив строят
А котельная она же тепло в дом несёт - у
нас таких нет, у нас все нормальные...
 
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xerox (Посетители) Сегодня, 11:22
Orion,
Не сыпьте мне соль на рану, сами знаете где нефть(((
 
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  • tom2005
  • malovdmitriy
 tolk (Посетители) Сегодня, 10:56
Сначала строят дороги,выкладывают тротуары и высаживают саженцы, а потом роют траншеи под комуникации. Итог : загубленные деревья и дороги. Это чисто наша фишка!

Зато музей отгрохали!
 
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  • tolk
  • tom2005
 NOOB_SAIBOT (Посетители) Сегодня, 10:41
Вот это прикол! lol
Всё на плечи инвесторов перекладывают...
Потом отчитаются "наверх" о строительстве из бюджетных средств.
По идее надо было до начала масштабной застроки позаботиться об этом, как и о других коммуникациях. Микрорайоны появляются один за другим. ЭнергоКомбинат небезграничный.

https://www.youtube.com/watch?v=X3ajPAyH2g0
 
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  • tolk
 Ян (Посетители) Сегодня, 10:40
Цитата: Orion
А где же миллиарды от проданной нефти?

Ну не в Караганде же.))
 
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  • NOOB_SAIBOT
  • tolk
 n92 (Посетители) Сегодня, 10:32
Цитата: Orion
А где же миллиарды от проданной нефти?

распилены и потрачены, как и налоги и т.п.

такими темпами народ скоро обяжут инфраструктуру делать для себя...
 
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  • DAD
  • arelav_74
  • Ян
  • tolk
  • Ну Ну
 Orion (Посетители) Сегодня, 10:03
А где же миллиарды от проданной нефти?
 
 

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