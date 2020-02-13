Акимат Актау ищет инвестора для строительства котельной установки

Иллюстративное фото с сайта kuban.kp.ru

По заказу акимата Актау было разработано технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта «Строительство котельной установки для теплоснабжения 19А, 20, 20А, 33, 34, 34А, 35 микрорайонов».



- В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация (ПСД). В соответствии с проектом, установленная тепловая мощность котельной — 100 Гкал/ч, с перспективой увеличения до 200 Гкал/ч. Для строительства котельной идет поиск инвестора, - пояснили в городком акимате.



Для получения более подробной информации следует обращаться в Актауский городской отдел строительства, расположенный по адресу: 4 микрорайон, здание 72.



Контактные телефоны: 8 (7292) 33-67-43; 8 (701) 525-55-12.