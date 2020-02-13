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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 10:22

Просмотров: 668

Мангистауская область вошла в ТОП-4 по размеру заработной платы в Казахстане

Среднемесячная номинальная заработная плата в Мангистауской области за последний квартал 2019 года составляет 309,1 тысячи тенге. Об этом сообщается на аналитическом портале Finprom.kz.

Иллюстративное фото с сайта ortcom.kz
Наибольшие зарплаты, как передает Finprom.kz, получают жители двух нефтяных регионов и обеих столиц. Во всех остальных регионах страны, кроме этой четвёрки, показатель ниже среднего по Республике.

В Атырауской области, лидере по этому критерию, среднемесячная номинальная зарплата составила 345,2 тысячи тенге — на 7,5 процента больше, чем годом ранее (и на 1,6 процента больше с учётом инфляции). На втором месте Мангистауская область с зарплатой в 309,1 тысячи тенге с ростом на 10,9 процента и реальным ростом на 4,7 процента.

В Нур-Султане зарплаты достигли 308,1 тысячи тенге, с ростом сразу на 15,1 процента и увеличением покупательной способности на 8,9 процента, в Алматы — 248,7 тысячи тенге, плюс 12,4 процента (и 6,9 процента с учётом инфляции).

Наибольший реальный рост показали зарплаты в ЗКО (на 18,5 процента), Шымкенте (на 17,3 процента) и Алматинской области (на 16,4 процента).

Меньше всего получают жители южных густонаселённых аграрных регионов — Туркестанской (всего 138,1 тысячи тенге) и Жамбылской (140 тысяч тенге) областей.

Мангистауская область вошла в ТОП-4 по размеру заработной платы в Казахстане


Самые высокие зарплаты по стране — у занятых в сфере финансовой и страховой деятельности: 402,5 тысячи тенге.
Также в тройку самых высокооплачиваемых отраслей входят научно-техническая сфера (373,4 тысячи тенге) и промышленный сектор (280 тысяч тенге).

В промышленности действительно высокие зарплаты получают только работники горнодобывающей сферы — 428,3 тысячи тенге. В сегменте переработки зарплаты значительно ниже — всего 234,4 тысячи тенге, а в электро- и водоснабжении — лишь 191 тысяча и 132,7 тысячи тенге соответственно.

Самые низкие зарплаты — у казахстанцев, занятых в сельском хозяйстве: всего 127,3 тысячи тенге. Также среди аутсайдеров по зарплате работники сфер, обеспечивающих качество человеческого капитала в Казахстане, - образования и здравоохранения. Здесь заработные платы также не дотянули даже до 150 тысяч тенге в месяц.



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Комментарии ( 3 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 12:51
Этот показатель как средняя температура по поликлинике.
Или: Один ест одну капусту, а другой мясо.
А, в среднем, они питаются голубцами. uhmylka
 
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Lokki_13 (Посетители) Сегодня, 12:30
Хочу среднюю заработную плату.
 
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  • Шевченко 81
  • Orion
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  • Ingul
 Beluy (Посетители) Сегодня, 11:12
"Здесь заработные платы также не дотянули даже до 150 тысяч тенге в месяц"
Я вас удивлю, но даже до 100 зачастую в сфере образования не дотягивает. Особенно в дошкольном
 
 

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