Мангистауская область вошла в ТОП-4 по размеру заработной платы в Казахстане

Иллюстративное фото с сайта ortcom.kz
Наибольшие зарплаты, как передает Finprom.kz, получают жители двух нефтяных регионов и обеих столиц. Во всех остальных регионах страны, кроме этой четвёрки, показатель ниже среднего по Республике.
В Атырауской области, лидере по этому критерию, среднемесячная номинальная зарплата составила 345,2 тысячи тенге — на 7,5 процента больше, чем годом ранее (и на 1,6 процента больше с учётом инфляции). На втором месте Мангистауская область с зарплатой в 309,1 тысячи тенге с ростом на 10,9 процента и реальным ростом на 4,7 процента.
В Нур-Султане зарплаты достигли 308,1 тысячи тенге, с ростом сразу на 15,1 процента и увеличением покупательной способности на 8,9 процента, в Алматы — 248,7 тысячи тенге, плюс 12,4 процента (и 6,9 процента с учётом инфляции).
Наибольший реальный рост показали зарплаты в ЗКО (на 18,5 процента), Шымкенте (на 17,3 процента) и Алматинской области (на 16,4 процента).
Меньше всего получают жители южных густонаселённых аграрных регионов — Туркестанской (всего 138,1 тысячи тенге) и Жамбылской (140 тысяч тенге) областей.
Самые высокие зарплаты по стране — у занятых в сфере финансовой и страховой деятельности: 402,5 тысячи тенге.
Также в тройку самых высокооплачиваемых отраслей входят научно-техническая сфера (373,4 тысячи тенге) и промышленный сектор (280 тысяч тенге).
В промышленности действительно высокие зарплаты получают только работники горнодобывающей сферы — 428,3 тысячи тенге. В сегменте переработки зарплаты значительно ниже — всего 234,4 тысячи тенге, а в электро- и водоснабжении — лишь 191 тысяча и 132,7 тысячи тенге соответственно.
Самые низкие зарплаты — у казахстанцев, занятых в сельском хозяйстве: всего 127,3 тысячи тенге. Также среди аутсайдеров по зарплате работники сфер, обеспечивающих качество человеческого капитала в Казахстане, - образования и здравоохранения. Здесь заработные платы также не дотянули даже до 150 тысяч тенге в месяц.
В Атырауской области, лидере по этому критерию, среднемесячная номинальная зарплата составила 345,2 тысячи тенге — на 7,5 процента больше, чем годом ранее (и на 1,6 процента больше с учётом инфляции). На втором месте Мангистауская область с зарплатой в 309,1 тысячи тенге с ростом на 10,9 процента и реальным ростом на 4,7 процента.
В Нур-Султане зарплаты достигли 308,1 тысячи тенге, с ростом сразу на 15,1 процента и увеличением покупательной способности на 8,9 процента, в Алматы — 248,7 тысячи тенге, плюс 12,4 процента (и 6,9 процента с учётом инфляции).
Наибольший реальный рост показали зарплаты в ЗКО (на 18,5 процента), Шымкенте (на 17,3 процента) и Алматинской области (на 16,4 процента).
Меньше всего получают жители южных густонаселённых аграрных регионов — Туркестанской (всего 138,1 тысячи тенге) и Жамбылской (140 тысяч тенге) областей.
Самые высокие зарплаты по стране — у занятых в сфере финансовой и страховой деятельности: 402,5 тысячи тенге.
Также в тройку самых высокооплачиваемых отраслей входят научно-техническая сфера (373,4 тысячи тенге) и промышленный сектор (280 тысяч тенге).
В промышленности действительно высокие зарплаты получают только работники горнодобывающей сферы — 428,3 тысячи тенге. В сегменте переработки зарплаты значительно ниже — всего 234,4 тысячи тенге, а в электро- и водоснабжении — лишь 191 тысяча и 132,7 тысячи тенге соответственно.
Самые низкие зарплаты — у казахстанцев, занятых в сельском хозяйстве: всего 127,3 тысячи тенге. Также среди аутсайдеров по зарплате работники сфер, обеспечивающих качество человеческого капитала в Казахстане, - образования и здравоохранения. Здесь заработные платы также не дотянули даже до 150 тысяч тенге в месяц.