В Актау планируют установить 600 видеокамер с функцией распознавания лиц

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На сегодняшний день реализуется проект государственно-частного партнерства (ГЧП) по внедрению и обслуживанию систем видеонаблюдения в Актау.



Согласно проекту, планируется установка 600 камер видеонаблюдения.



- Камеры устанавливаются в общественных местах, крупных торгово-развлекательных центрах, аэропорту областного центра и на железнодорожном вокзале станции Мангистау. Видео с камер видеонаблюдения будет выводиться на пульт операторов центра оперативного управления и участковые пункты полиции, - сказал глава региона.







В качестве пилотного проекта в 15 микрорайоне города установили камеры видеонаблюдения высокого разрешения (Full HD) и десять высокоскоростных видеокамер с функцией опознавания людей и автомобилей по государственным номерам.