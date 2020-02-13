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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:06

Просмотров: 1041

В Актау планируют установить 600 видеокамер с функцией распознавания лиц

В административном центре области планируется внедрение и обслуживание систем видеонаблюдения с функцией распознавания государственных номеров автотранспортных средств и людей, представляющих оперативный интерес. Об этом в ходе отчетной встречи с населением сообщил Серикбай Трумов, аким Мангистауской области.

Иллюстративное фото с сайта e-news.su
На сегодняшний день реализуется проект государственно-частного партнерства (ГЧП) по внедрению и обслуживанию систем видеонаблюдения в Актау.

Согласно проекту, планируется установка 600 камер видеонаблюдения.

- Камеры устанавливаются в общественных местах, крупных торгово-развлекательных центрах, аэропорту областного центра и на железнодорожном вокзале станции Мангистау. Видео с камер видеонаблюдения будет выводиться на пульт операторов центра оперативного управления и участковые пункты полиции, - сказал глава региона.



В качестве пилотного проекта в 15 микрорайоне города установили камеры видеонаблюдения высокого разрешения (Full HD) и десять высокоскоростных видеокамер с функцией опознавания людей и автомобилей по государственным номерам.



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Комментарии ( 2 )

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Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 12:28
Привет, Китай!!! НИХАО!!!
 
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  • leo529
  • Bamb00k
 бася (Посетители) Сегодня, 12:09
да только за!главное чтоб потом при происшествиях не было отмазок-не видно ничего и вообще пропали записи,должен быть ответственный,а не просто сидящий за монитором как в кине на первом ряде.
 
 

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