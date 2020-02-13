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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:17

Просмотров: 181

Полицейские Мангистау встретятся с населением

В Мангистауской области 14 и 15 февраля пройдут республиканские акции «Приёмная на дороге» и «Приёмная во дворах». Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото из архива «Лады»
Акция «Приёмная на дороге» пройдет во фронт-офисах полиции по следующим адресам:

- Департамент полиции Мангистауской области: 12 микрорайон, 80 здание.
- Управление полиции Актау: 24 микрорайон, 5 здание.
- Управление полиции Жанаозена: микрорайон Шаңырак, улица Губкина, 20 здание.
- Отдел полиции Мунайлинского района: село Мангистау, 15 квартал, 13/5 здание.
- Отдел полиции Каракиянского района: село Курык, улица Досан батыра, 11А здание.
- Отдел полиции Мангистауского района: село Шетпе, улица Иса Тиленбайулы, 2 здание.
- Отдел полиции Тупкараганского района: Форт-Шевченко, улица Онгалбайулы, 29 здание.
- Отдел полиции Бейнеуского района: село Бейнеу, улица Тажиева, 5А здание.

Акция «Приёмная во дворах» 14 февраля пройдет у дома №26 в 1 микрорайоне, у дома №13 во 2 микрорайоне, у дома №20Б в 3 микрорайоне, у дома №9 в 3А микрорайоне, у дома №58 в 4 микрорайоне, у дома №23 в 5 микрорайоне, у дома №32 в 6 микрорайоне, у дома №12 в 7 микрорайоне, у дома №14 в 8 микрорайоне (возле торгового центра «Алтын фуд»), у дома №26 в 11 микрорайоне и у дома №31 в 12 микрорайоне

«Приёмная во дворах» продолжится 15 февраля у дома №2 в 13 микрорайоне, у дома №5 в 14 микрорайоне, у дома №56 в 15 микрорайоне, у дома №4 в 22 микрорайоне, у дома №15 в 26 микрорайоне, у дома №22 в 27 микрорайоне, у дома №48 в 28 микрорайоне, у дома №15 в 29 микрорайоне, у дома №5 в 31Б микрорайоне, у дома №31 в 33 микрорайоне, у торгового центра «Мангыстау» в микрорайоне «Шығыс-1» и у магазина «Асем-ай» в жилом массиве «Рауан».
Также проведение акции «Приёмная во дворах» запланировано в Жанаозене. Мероприятие состоится у дома №63 в микрорайоне «Оркен» и у дома №58 в микрорайоне «Коктем».

Кроме этого, прием местного населения пройдёт в общественных приемных партии «NurOtan» в Актауском, Жанаозенском филиалах. Встречи пройдут также в филиалах Мунайлинского, Каракиянского, Мангистауского, Тупкараганского и Бейнеуского районов.

Прием граждан будет осуществляться с 10:00 до 17:00.

Во время мероприятия будет работать телефон Call-центра департамента полиции области: +7 702 737 14 14.



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