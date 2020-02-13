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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:52

Просмотров: 224

Проверка на коронавирус. На таможнях в Мангистау усилен санитарный контроль

На таможенных постах «Тажен» и «Темир-баба» Мангистауской области усилены меры санитарно-карантинного контроля. Это связано с регистрацией случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.

Фото предоставили в в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.
В пунктах пропуска, по информации ведомства, тщательно следят за состоянием въезжающих в страну граждан.

Посты оснащены стационарными и переносными тепловизорами. На месте имеются медицинские кабинеты, которые снабжены необходимыми средствами: маски, специальные костюмы, комбинезоны.

По действиям должностных лиц при срабатывании тепловизора проведены обучения и инструктажи.

Проверка на коронавирус. На таможнях в Мангистау усилен санитарный контроль


- На сегодняшний день пункт пропуска работает по обычному графику. Наряду с этим таможенный пост на постоянной основе взаимодействует с центральным аппаратом ДГД и СЭС Мангистауской области для оперативного реагирования на возможные изменения эпидемиологической ситуации, - отметил руководитель таможенного поста «Темир-баба» Ерсайын Алимбаев.


Для предотвращения проникновения инфекции на территорию страны на таможенных постах в пунктах пропуска соблюдается санитарно-противоэпидемический режим: проветриваются служебные помещения, проводится влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств, соблюдаются правила личной гигиены, а также проводится стерилизация и дезинфекция помещений бактерицидными лампами.

При необходимости таможенники используют защитные маски и стерильные резиновые перчатки.

Эти меры, как подчеркнули в ведомстве, помогут исключить случаи заражения коронавирусной инфекцией пересекающих границу граждан и самих таможенников, а также обеспечить бесперебойную работу пунктов пропуска Мангистауской области.

Напоминаем, что коронавирусы — большое семейство вирусов, включающее более 30 видов. Они способны вызывать у человека различные заболевания — от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома. Свое название коронавирус получил от оболочки с шипами, напоминающими корону. В декабре 2019 года в Китае заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем болезни стал новый вид коронавируса 2019 - nCoV.



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Комментарии ( 2 )

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kolu411 (Посетители) Сегодня, 16:11
Так вроде давно заявили о том что через слизистую глаз тоже передается!? Проверяющий потом в случае обнаружения домой потащит вирус?
 
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Pinochet (Посетители) Сегодня, 16:00
очень многозначное фото lol
 
 

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