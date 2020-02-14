Как провести ближайшие выходные в Актау

Экскурсии

Поездка в Долину шаров, к горе Шеркала и Айракты – Шоманай

Театр

Спектакль «Туган кун»

Спектакль «Ант»



Тренинг для мужчин

Чемпионат по подводной стрельбе

Детские мастер-классы

Мастер-классы в семейном центре «Апельсинка»

Мастер-класс по лепке





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Кулинарный мастер-класс от «Сказки»

Экскурсия «Удивительный мир Aquarius»



Развлекательная программа в семейном центре «Атлантида»



Развлечение в «KINDER LAND»

Для любителей кино

«Джентльмены»

«Лёд 2»

«Удивительное путешествие доктора Дулиттла»

«Скандал»

«Мама: гостья из тьмы»

«Капитан Саблезуб и Волшебный бриллиант»

Aktau City Tour приглашает жителей Актау на экскурсию 15 февраля. Продолжительность поездки - 10 часов. Стоимость: 9 500 тенге взрослый и 7 500 детский. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315.В областном музыкально-драматическом театре имени Н. Жантурина в субботу, 15 февраля, пройдёт показ спектакля «Туган кун». Вход платный. Телефон кассы: 60-10-04.В областном музыкально-драматическом театре имени Н. Жантурина в воскресенье, 16 февраля, пройдёт показ спектакля «Ант». Вход платный. Телефон кассы: 60-10-04.В Актау 15 и 16 февраля пройдет тренинг «Осознанное отцовство», который научит мужчин получать удовольствие от отцовства. Тренинг будут проводить опытные сертифицированные тренеры, авторы научных статей Ерлан Мустафин и Кайсар Макан, а также Серик Танирберген, координатор программ UNFPA по репродуктивному здоровью в Казахстане. Количество участников ограничено. Запись участников ведется по телефону: 8 777 264 03 72.В Актау 16 февраля 2020 года в спорткомплексе «ОРБИТА» (возле ТЭЦ-1) пройдёт чемпионат области по спортивной подводной стрельбе.Участие в турнире смогут принять все желающие, кто владеет подводным ружьём. Регистрация участников начнётся в 08:00 часов, далее участников ждёт инструктаж. Начало соревнований в 09:30. Подведение итогов и награждение победителей состоится в 13:30.Семейный центр «Апельсинка» 15 февраля приглашает детей на мастер-класс. Место проведения: детский центр «Апельсинка», 14 микрорайон, 87 дом. Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753. Вход платный.Мастер-классы по лепке пройдут 15 и 16 февраля. Вход платный. Запись по телефону: 8(707)200-85-50.Семейный ресторан «Сказка» приглашает детей и их родителей 16 февраля в 14:30 на кулинарный мастер-класс по приготовлению пончиков! Запись по телефону: 87025930000. Мастер-класс платный.Отель Caspian Riviera Grand Palace в субботу, 15 февраля, в 15:00 приглашает на экскурсии по комплексу разведения рыб осетровых пород Aquarius. Экскурсии проводятся по субботам - по предварительной записи. Телефоны для записи: 424-027, 8 707 760 61 48. Вход — платный.В семейном развлекательном центре «Атлантида» в выходные дни пройдут развлекательные мероприятия. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.В детском развлекательном центре «KINDER LAND» в выходные дни пройдут развлекательные мероприятия для детей. Вход платный. Место проведения: 14 микрорайон, ТЦ «Астана», 3 этаж.В кинотеатрах Kinoplexx Aktau, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.Талантливый выпускник Оксфорда, применив свой уникальный ум и невиданную дерзость, придумал нелегальную схему обогащения, используя поместья обедневшей английской аристократии. Однако когда он решает продать свой бизнес влиятельному клану миллиардеров из США, на его пути встают не менее обаятельные, но жесткие джентльмены. Намечается обмен любезностями, который точно не обойдется без перестрелок и парочки несчастных случаев.Что происходит в сказках после свадьбы принца и принцессы? Фигуристка Надя и хоккеист Саша поженились и больше всего на свете мечтают о ребенке. Правда, цена, которую им придется заплатить за эту мечту, будет невообразимо высока. Кажется, что после таких потрясений рассчитывать на счастливый конец уже невозможно. Но если вы так думаете, вы ничего не знаете о настоящих сказках.Семь лет назад доктор Дулиттл, прославленный врач-ветеринар, живущий в викторианской Англии, потерял свою жену. Теперь он ведет затворнический образ жизни, скрывшись за высокими стенами своего поместья. Экзотические животные из его коллекции — его единственная компания. Но когда неизвестная болезнь становится угрозой для жизни юной королевы, доктору Дулиттлу приходится покинуть свое убежище и отправиться в невероятное путешествие к мифическому острову.История женщин, которые разоблачили и свергли с трона своего босса — печально известного основателя самой могущественной и противоречивой медиаимперии всех времен.Знаменитый археолог Норман приезжает в небольшой итальянский городок, чтобы принять участие в раскопках старого кладбища. Приехавшая с ним дочь решает вызвать дух недавно погибшей матери. Но, сама того не осознавая, вместо матери она призывает дух 13-летнего сына ведьмы, которого 100 лет назад тайно похоронили заживо за его злодеяния. Ведьма, искавшая своего сына целый век, наконец-то получает шанс с ним воссоединиться.Двое юных пиратов отправляются на поиски пропавшего брата. Команду ждут невероятные приключения.