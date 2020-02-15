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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:19

Просмотров: 325

Более семи миллионов тенге взыскали с должников в Мангистау

В ходе оперативно-профилактического мероприятия (ОПМ) «Должник» стражи порядка по 627 постановлениям суда взыскали с населения 7 225 112 тенге. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции Мангистауской области.

Фото предоставила пресс-служба департамента полиции Мангистауской области
На территории области с 8 по 16 февраля полиция проводит ОПМ «Должник» с целью взыскать ранее наложенные штрафы на местных жителей.

Более семи миллионов тенге взыскали с должников в Мангистау


В ОПМ, кроме местной и административной полиции, также задействованы сотрудники прокуратуры, налоговые органы и частные судебные исполнители.

В ходе мероприятия по 627 постановлениям суда взыскано 7 225 112 тенге. Постановлением частных судебных исполнителей пять автомобилей доставлены на штрафную стоянку.

Более семи миллионов тенге взыскали с должников в Мангистау


Для принудительного взыскания долгов частные судебные исполнители направили 2823 постановления в электронном виде на сумму 29 452 380 тенге. На рабочие места направлено 247 постановлений на сумму 1 691 902 тенге.



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