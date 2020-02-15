Более семи миллионов тенге взыскали с должников в Мангистау

На территории области с 8 по 16 февраля полиция проводит ОПМ «Должник» с целью взыскать ранее наложенные штрафы на местных жителей.В ОПМ, кроме местной и административной полиции, также задействованы сотрудники прокуратуры, налоговые органы и частные судебные исполнители.В ходе мероприятия по 627 постановлениям суда взыскано 7 225 112 тенге. Постановлением частных судебных исполнителей пять автомобилей доставлены на штрафную стоянку.Для принудительного взыскания долгов частные судебные исполнители направили 2823 постановления в электронном виде на сумму 29 452 380 тенге. На рабочие места направлено 247 постановлений на сумму 1 691 902 тенге.