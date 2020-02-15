Собачьи бои в Мангистауской области отменила полиция

В социальных сетях Instagram и Facebook рассылалась информация о проведении собачьих боев 15 февраля.Пользователи Сети возмутились проведением подобного мероприятия.Один из пользователей оставил комментарий под публикацией с анонсом данного мероприятия.В пресс-службе полиции сообщили, что стражи порядка провели разъяснительную работа с организаторами, а также среди населения для предотвращения жестокого обращения с животными.- Правовой статус данных турниров не однозначен. Данные мероприятия должны проходить под контролем заводчиков, чтобы псы не получили серьезных увечий. В случае, если животное погибнет или травлю устроят на глазах несовершеннолетних, предусматривается уголовная ответственность. Проведение данного мероприятия отменено, - отметили в пресс-службе ведомства.