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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:59

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Собачьи бои в Мангистауской области отменила полиция

В Сети появилась информация о проведении собачьих боев в селе Батыр Мунайлинского района. Полиция области напомнила организаторам турнира, что в случае гибели животного или травли собак при несовершеннолетних предусматривается уголовная ответственность. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Иллюстративное фото с сайта news.lt
В социальных сетях Instagram и Facebook рассылалась информация о проведении собачьих боев 15 февраля.

Пользователи Сети возмутились проведением подобного мероприятия.



Один из пользователей оставил комментарий под публикацией с анонсом данного мероприятия.

Собачьи бои в Мангистауской области отменила полиция


В пресс-службе полиции сообщили, что стражи порядка провели разъяснительную работа с организаторами, а также среди населения для предотвращения жестокого обращения с животными.

- Правовой статус данных турниров не однозначен. Данные мероприятия должны проходить под контролем заводчиков, чтобы псы не получили серьезных увечий. В случае, если животное погибнет или травлю устроят на глазах несовершеннолетних, предусматривается уголовная ответственность. Проведение данного мероприятия отменено, - отметили в пресс-службе ведомства.



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