Эпидемиологи Актау провели разъяснительную работу на рынках среди реализаторов ядохимикатов

Вывеска в одном из магазинов на рынке. Фото предоставлено пресс-службой департамента ККБТУ

Санитарно-просветительная работа была начата на центральном и оптовом рынках города. Субъекты предпринимательства были оповещены о необходимости соблюдения требований нормативной документации при реализации средств дезинфекции, дезинсекции и дератизации.



Асима Жарылгасова, руководитель управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Актау, напомнила продавцам, что на каждый препарат, предназначенный для обработки от насекомых и грызунов, должен быть сертификат либо таможенная декларация, подтверждающие качество и возможность использования их в быту. А при реализации ядохимикатов необходимо давать покупателям подробную инструкцию по правилам их использования. Руководитель управления подчеркнула, что реализовывать профессиональные средства должны специалисты, имеющие лицензию.



- Реализация данных препаратов – это очень большая ответственность, поскольку касается безопасности людей. В городе критическая ситуация, связанная с токсическими отравлениями. Есть список средств, разрешенных к использованию на территории Казахстана. Однако, как показал рейд, рынок наполнен препаратами, не входящими в этот список, - отметила Асима Жарылгасова.



Торговцам было рекомендовано проводить инструктаж для покупателей, фиксируя это в специальном журнале.



Работа мониторинговой группы будет продолжена на других рынках областного центра.