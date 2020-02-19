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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 09:22

Просмотров: 517

Эпидемиологи Актау провели разъяснительную работу на рынках среди реализаторов ядохимикатов

Решением акима Актау Галымжана Ниязова была создана группа мониторинга по вопросу реализации в торговых точках областного центра ядохимикатов. В состав группы вошли представители отдела предпринимательства и жилищной инспекции городского акимата, управления контроля качества и безопасности товаров и услуг (ККБТУ) Актау, журналисты.

Вывеска в одном из магазинов на рынке. Фото предоставлено пресс-службой департамента ККБТУ
Санитарно-просветительная работа была начата на центральном и оптовом рынках города. Субъекты предпринимательства были оповещены о необходимости соблюдения требований нормативной документации при реализации средств дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

Асима Жарылгасова, руководитель управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Актау, напомнила продавцам, что на каждый препарат, предназначенный для обработки от насекомых и грызунов, должен быть сертификат либо таможенная декларация, подтверждающие качество и возможность использования их в быту. А при реализации ядохимикатов необходимо давать покупателям подробную инструкцию по правилам их использования. Руководитель управления подчеркнула, что реализовывать профессиональные средства должны специалисты, имеющие лицензию.

- Реализация данных препаратов – это очень большая ответственность, поскольку касается безопасности людей. В городе критическая ситуация, связанная с токсическими отравлениями. Есть список средств, разрешенных к использованию на территории Казахстана. Однако, как показал рейд, рынок наполнен препаратами, не входящими в этот список, - отметила Асима Жарылгасова.

Торговцам было рекомендовано проводить инструктаж для покупателей, фиксируя это в специальном журнале.

Работа мониторинговой группы будет продолжена на других рынках областного центра.



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Комментарии ( 2 )

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ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 11:57
осталось дождаться реакции клопов и тараканов по факту разъяснительных мероприятий по реализации защиты от ядохимикатов, смены обитания для пополнения популяции и захвата новых мест обитания... draznilka
 
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manwyk (Посетители) Сегодня, 10:36
Мне разъяснения давали,при покупке отравы.Но, наверное,смотря у кого берёшь.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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  • ЁмоЁ
 Beluy (Посетители) Сегодня, 10:27
И что? Ваши разъяснения для торгошей пшик. Их забота продать, а не беспокоиться о населении. А вот ваша (акимат и тем более комиссия созданная в этих целях) как раз - забота о жителях региона.
Судя по статье, вся забота комиссии свелась к разъяснениям торгошам, которые их тут же забыли.
Где сведения по изъятым препаратам, не входящих в список разрешенных? Сколько из'ято препаратов по причине отсутствия лицензии на реализацию?
В общем опять пыль в глаза. Типа посмотрите, работу проводим. Имитация бурной деятельности для галочки.
 
 

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