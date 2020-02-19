Жители Мангистау возмутились сливом грязной воды рядом с одной из сельских школ

Слив воды засняли на видео 18 февраля.В пресс-службе аппарата акима сельского округа Атамекен сообщили, что в жилых массивах «Коктем», «Туган ел» и «Болашак» установлена специальная дренажная система для отвода в безопасные места подземных и ливневых вод.- Рядом со школой №7 отведено специальное место для скапливания воды через водослив. Там также установлен насос для отлива воды. Накопленную воду насосная система через подземную трубу откачивает в озеро «Малая Оймаша», - пояснили в пресс-службе аппарата акима сельского округа.В исполнительном органе района отметили, что в опубликованном в социальных сетях видеоролике ассенизатор сливал подземные воды из частных домов жилого массива «Коктем».