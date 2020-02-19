За наезд на жителей Актау осудили виновных в Алматы

Коллаж из скриншотов видеоматериала из архива Lada.kz
Специализированный межрайонный уголовный суд Алматы, как сообщает «Казинформ», признал двух молодых людей, которые являются братьями, виновными в совершении преступлений по статьям «Хулиганство» и «Покушение на убийство».
Второго молодого человека приговорили к четырем годам и восьми месяцам лишения свободы. Защита подсудимых заявила о намерении подать апелляцию на решение суда.
Напомним, 26 августа 2019 года в Алматы между двумя группами молодых людей произошел конфликт. По версии следствия, братья 1995 и 1999 годов рождения умышленно сбили несколько человек во время конфликта. Пострадавшими оказались жители Актау.
Позже пострадавшие жители Актау просили не наказывать нарушителей.
Второго молодого человека приговорили к четырем годам и восьми месяцам лишения свободы. Защита подсудимых заявила о намерении подать апелляцию на решение суда.
Напомним, 26 августа 2019 года в Алматы между двумя группами молодых людей произошел конфликт. По версии следствия, братья 1995 и 1999 годов рождения умышленно сбили несколько человек во время конфликта. Пострадавшими оказались жители Актау.
Позже пострадавшие жители Актау просили не наказывать нарушителей.