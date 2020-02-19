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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 11:25

Просмотров: 303

За наезд на жителей Актау осудили виновных в Алматы

Одиннадцать лет и три месяца лишения свободы получил в Алматы подсудимый, обвиняемый в умышленном наезде на двоих жителей Актау. Об этом сообщает агентство «Казинформ».

Коллаж из скриншотов видеоматериала из архива Lada.kz
Специализированный межрайонный уголовный суд Алматы, как сообщает «Казинформ», признал двух молодых людей, которые являются братьями, виновными в совершении преступлений по статьям «Хулиганство» и «Покушение на убийство».

Второго молодого человека приговорили к четырем годам и восьми месяцам лишения свободы. Защита подсудимых заявила о намерении подать апелляцию на решение суда.

Напомним, 26 августа 2019 года в Алматы между двумя группами молодых людей произошел конфликт. По версии следствия, братья 1995 и 1999 годов рождения умышленно сбили несколько человек во время конфликта. Пострадавшими оказались жители Актау.

Позже пострадавшие жители Актау просили не наказывать нарушителей.




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Комментарии ( 1 )

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КореннойОралман (Посетители) Сегодня, 11:56
Детишки поиграли в гангстеров на 4 и 11 лет лишения свободы.
Через пару лет к ним придет осознание того, насколько глупы они были.
99% друзей и знакомых к тому моменту про них уже забудут, кроме родственников с подорванным здоровьем.
 
 

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