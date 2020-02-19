Акимат Актау: Дорогу в 16 микрорайоне перекрыли на неопределенный срок

Коллаж из скриншотов видеоматериала
Участок дороги перекрыли вчера, 18 февраля.
Ремонтные работы на участке дороги на пересечении 16-17 и 18-19 микрорайонов будет проводить товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «Караой Курылыс».
- Компания должна установить причины провала асфальтового покрытия. После выяснения причины организация приступит к восстановительным работам. Срок окончания ремонтных работ неизвестен, - отметили в пресс-службе городского акимата.
Напомним, ранее в рубрике «Народные новости» опубликовали видео очевидца автомобильной пробки в 16 микрорайоне Актау.
Ремонтные работы на участке дороги на пересечении 16-17 и 18-19 микрорайонов будет проводить товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «Караой Курылыс».
- Компания должна установить причины провала асфальтового покрытия. После выяснения причины организация приступит к восстановительным работам. Срок окончания ремонтных работ неизвестен, - отметили в пресс-службе городского акимата.
Напомним, ранее в рубрике «Народные новости» опубликовали видео очевидца автомобильной пробки в 16 микрорайоне Актау.