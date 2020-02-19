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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:32

Просмотров: 514

Акимат Актау: Дорогу в 16 микрорайоне перекрыли на неопределенный срок

Жители города возмутились образованием автомобильных пробок из-за перекрытия участка дороги между 16 и 17 микрорайонами. В пресс-службе актауского городского акимата сообщили, что участок дороги закрыли в связи с провалом асфальтобетонного покрытия.

Коллаж из скриншотов видеоматериала
Участок дороги перекрыли вчера, 18 февраля.

Ремонтные работы на участке дороги на пересечении 16-17 и 18-19 микрорайонов будет проводить товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «Караой Курылыс».

Акимат Актау: Дорогу в 16 микрорайоне перекрыли на неопределенный срок

Акимат Актау: Дорогу в 16 микрорайоне перекрыли на неопределенный срок


- Компания должна установить причины провала асфальтового покрытия. После выяснения причины организация приступит к восстановительным работам. Срок окончания ремонтных работ неизвестен, - отметили в пресс-службе городского акимата.



Напомним, ранее в рубрике «Народные новости» опубликовали видео очевидца автомобильной пробки в 16 микрорайоне Актау.



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Комментарии ( 1 )

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makovka (Посетители) Сегодня, 12:08
Сколько стоила эта дорога? Кто принимал эту дорогу, кто акты подписывал? И сколько теперь будет стоить ее восстановление? Очень очень много вопросов....

 
 

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