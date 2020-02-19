В Актау стали чаще рожать

Партнер на родах - папа. Фото предоставлено АГПЦ

Запоздалых родов зафиксировано меньше на 13 случаев – снижение с 49 до 36. С 17 до 14 снизилось количество преждевременных родов. Уменьшилось также количество операций – со 114 до 105.



С начала года АГПЦ родились три двойни (в 2019 – две).



На 12 случаев меньше зарегистрировано партнерских родов – в начале 2019 года было зарегистрировано 434 случая партнерских родов, в аналогичном периоде текущего года – 422.



- Партнерские роды с присутствием пап на операциях по кесареву сечению мы начали практиковать с осени прошлого года. До этого папы ждали появления малыша в палате. Затем мы укладывали новорожденного ему на грудь, и он находился с малышом до тех пор, пока не закончится операция. В основном все папы приходят на операцию психологически подготовленными. Стоит отметить, что у них остается хорошее ощущение от присутствия на родах. Если отец не готов присутствовать на операции, он просто ожидает своего малыша в специально подготовленной палате, затем держит его на груди. Такая практика, несомненно, сближает пару, укрепляет семью, папа понимает, как появился ребенок, любит его и поддерживает жену, - отметила директор АГПЦ.



На сегодняшний день центр нуждается в дополнительном оборудовании. Наиболее важно – обеспечить роддом централизованной подачей кислорода. По словам Галии Махимовой, такое необходимое оборудование планируется приобрести в текущем году. Директор АГПЦ отметила, что Ануар Сагимбаев, руководитель управления здравоохранения области, с большим пониманием относится к нуждам Центра, и по возможности помогает приобрести требуемую медицинскую технику.



В конце прошлого года, когда планировался переезд АГПЦ в здание областного перинатального центра, областное управление здравоохранения закупило новые грузовые лифты на сумму более 20 миллионов тенге. Кроме этого, облздрав приобрел для родильного дома оборудование на сумму 10 миллионов тенге – семь мониторов, электрокардиограф, отсосы.