«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 20 Февраля
+8...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 377.09 KZT
  • €1 = 407.37 KZT
  • 1 RUB = 5.93 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Вчера, 16:13

Просмотров: 1289

В Актау стали чаще рожать

С начала года в Актауском городском перинатальном центре зарегистрировано 811 родов. По сравнению с аналогичным показателем 2019 года, это больше на 55 родов. Об этом рассказала Галия Махимова, директор Актауского городского перинатального центра (АГПЦ).

Партнер на родах - папа. Фото предоставлено АГПЦ
Запоздалых родов зафиксировано меньше на 13 случаев – снижение с 49 до 36. С 17 до 14 снизилось количество преждевременных родов. Уменьшилось также количество операций – со 114 до 105.

С начала года АГПЦ родились три двойни (в 2019 – две).

На 12 случаев меньше зарегистрировано партнерских родов – в начале 2019 года было зарегистрировано 434 случая партнерских родов, в аналогичном периоде текущего года – 422.

- Партнерские роды с присутствием пап на операциях по кесареву сечению мы начали практиковать с осени прошлого года. До этого папы ждали появления малыша в палате. Затем мы укладывали новорожденного ему на грудь, и он находился с малышом до тех пор, пока не закончится операция. В основном все папы приходят на операцию психологически подготовленными. Стоит отметить, что у них остается хорошее ощущение от присутствия на родах. Если отец не готов присутствовать на операции, он просто ожидает своего малыша в специально подготовленной палате, затем держит его на груди. Такая практика, несомненно, сближает пару, укрепляет семью, папа понимает, как появился ребенок, любит его и поддерживает жену, - отметила директор АГПЦ.

На сегодняшний день центр нуждается в дополнительном оборудовании. Наиболее важно – обеспечить роддом централизованной подачей кислорода. По словам Галии Махимовой, такое необходимое оборудование планируется приобрести в текущем году. Директор АГПЦ отметила, что Ануар Сагимбаев, руководитель управления здравоохранения области, с большим пониманием относится к нуждам Центра, и по возможности помогает приобрести требуемую медицинскую технику.

В конце прошлого года, когда планировался переезд АГПЦ в здание областного перинатального центра, областное управление здравоохранения закупило новые грузовые лифты на сумму более 20 миллионов тенге. Кроме этого, облздрав приобрел для родильного дома оборудование на сумму 10 миллионов тенге – семь мониторов, электрокардиограф, отсосы.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Ну Ну
  • ЁмоЁ
 Коммунист. (Посетители) Вчера, 22:30
Цитата: Placida
подростки?

Нет воспитания ни в школе ни в семье!.. prey ..Ужас!..

Когда?!, придёт СВЕТЛОЕ "будущее"?!..
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • leo529
  • Коммунист.
 Placida (Посетители) Вчера, 17:02
В Актау стали чаще рожать

подростки?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика