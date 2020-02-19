В прозрачном кабинете будут принимать посетителей чиновники в Актау

Фото акимата Актау
Аким Актау Галымжан Ниязов, как сообщает антикоррупционная служба по Мангистауской области, презентовал 17 февраля служебные кабинеты для работы своих заместителей и внештатного советника по социальным вопросам. Госслужащие будут вести приёмы граждан в прозрачных кабинетах сервисного-центра городского акимата.
Проект называется «Открытый акимат».
- Акимат города Актау для предоставления населению качественных государственных услуг начал работать в формате «Открытый акимат». Проект реализуется в рамках поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева о переходе местных исполнительных органов на новый формат тесного взаимодействия с населением. В связи с этим для населения в сервис-центре при акимате города заработал зал электронной очереди. Здесь граждане могут получить консультации специалистов по получению земельных участков, жилья, вопросам, касающимся социальной сферы, строительства и другим вопросам. Для посетителей установлены компьютеры, подключенные к порталу e-gov. Кроме того, для работы заместителей акима и советника по социальным вопросам с населением в формате «Открытый диалог» открыты специальные кабинеты. Здесь каждый из заместителей акима города будут проводить ежедневные приёмы граждан по личным вопросам, - сообщили в акимате Актау.
Ранее в Шымкенте начали управленческий эксперимент «Open Space». Как передает корреспондент Liter.kz, задумка призвана не только оптимизировать и активизировать работу госслужащих, но и отсекать возможные коррупционные риски.
Проект называется «Открытый акимат».
- Акимат города Актау для предоставления населению качественных государственных услуг начал работать в формате «Открытый акимат». Проект реализуется в рамках поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева о переходе местных исполнительных органов на новый формат тесного взаимодействия с населением. В связи с этим для населения в сервис-центре при акимате города заработал зал электронной очереди. Здесь граждане могут получить консультации специалистов по получению земельных участков, жилья, вопросам, касающимся социальной сферы, строительства и другим вопросам. Для посетителей установлены компьютеры, подключенные к порталу e-gov. Кроме того, для работы заместителей акима и советника по социальным вопросам с населением в формате «Открытый диалог» открыты специальные кабинеты. Здесь каждый из заместителей акима города будут проводить ежедневные приёмы граждан по личным вопросам, - сообщили в акимате Актау.
Ранее в Шымкенте начали управленческий эксперимент «Open Space». Как передает корреспондент Liter.kz, задумка призвана не только оптимизировать и активизировать работу госслужащих, но и отсекать возможные коррупционные риски.
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