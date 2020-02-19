«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 20 Февраля
+8...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 377.09 KZT
  • €1 = 407.37 KZT
  • 1 RUB = 5.93 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Вчера, 18:22

Просмотров: 1631

В прозрачном кабинете будут принимать посетителей чиновники в Актау

Заместители акима Актау и внештатный советник по социальным вопросам будут вести приём в прозрачных кабинетах. Об этом сообщила антикоррупционная служба по Мангистауской области.

Фото акимата Актау
Аким Актау Галымжан Ниязов, как сообщает антикоррупционная служба по Мангистауской области, презентовал 17 февраля служебные кабинеты для работы своих заместителей и внештатного советника по социальным вопросам. Госслужащие будут вести приёмы граждан в прозрачных кабинетах сервисного-центра городского акимата.

Проект называется «Открытый акимат».

- Акимат города Актау для предоставления населению качественных государственных услуг начал работать в формате «Открытый акимат». Проект реализуется в рамках поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева о переходе местных исполнительных органов на новый формат тесного взаимодействия с населением. В связи с этим для населения в сервис-центре при акимате города заработал зал электронной очереди. Здесь граждане могут получить консультации специалистов по получению земельных участков, жилья, вопросам, касающимся социальной сферы, строительства и другим вопросам. Для посетителей установлены компьютеры, подключенные к порталу e-gov. Кроме того, для работы заместителей акима и советника по социальным вопросам с населением в формате «Открытый диалог» открыты специальные кабинеты. Здесь каждый из заместителей акима города будут проводить ежедневные приёмы граждан по личным вопросам, - сообщили в акимате Актау.

Ранее в Шымкенте начали управленческий эксперимент «Open Space». Как передает корреспондент Liter.kz, задумка призвана не только оптимизировать и активизировать работу госслужащих, но и отсекать возможные коррупционные риски.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика