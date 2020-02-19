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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Вчера, 18:28

Просмотров: 700

Каспийский тюлень: Всемирный день защиты морских млекопитающих отмечается 19 февраля

Во многих странах 19 февраля отмечается Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов. Этот праздник относится и к Казахстану, в котором живут каспийские тюлени. Об этом сообщил Сакен Дилдахмет, пресс-секретарь комитета лесного хозяйства и животного мира страны.

Фото Сакена Дилдахмета
Каспийский тюлень или каспийская нерпа (Pusa caspica), как сообщил Сакен Дилдахмет, единственный представитель морских млекопитающих на Каспии, эндемик (не встречается более нигде в мире) и самый маленький тюлень на Земле.

- Много лет тому назад на Тетиском море в период покровных оледенений четвертичного периода, т.е. не более 1 млн лет назад появился «северный гость» - наш каспийский тюлень (по данным науки). Ареал каспийского тюленя расположен на территории пяти прикаспийских государств. В четырёх странах: Азербайджане, Туркменистане, Иране и Казахстане - промысел запрещён. Длина взрослой особи 120-150 см, вес 60-90 кг. Питается непромысловой рыбой и ракообразными. Ведёт стадный образ жизни, активен днём. Летом держится в открытом море, осенью - на северо-востоке, где и зимует. Размножается в северной части моря на льду. Самки достигают половой зрелости в пять-шесть лет, - написал на своей странице в Facebook Сакен Дилдахмет.



Кирилл Осин, директор неправительственной организации «Эко Мангистау», рассказал, что в Атырау прошёл круглый стол, где была представлена информация о начале крупных и продолжительных (пять лет) исследований каспийского тюленя.

- Прямо сейчас проходят зимние лётные исследования. Ведётся учёт тепловизорами с синхронной фотосъёмкой. На каждого тюленя составляется паспорт с фотографиями и координаторами. Британские специалисты озвучивают цифру порядка 100 тысяч особей, российские коллеги называют 270-330 тысяч. И вот сейчас казахстанские и российские учёные объединили усилия и начали масштабные исследования при поддержке НКОК. Итоги зимних исследований мы увидим через полгода, но масштаб и размах поражает, - сообщил Кирилл Осин.





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Комментарии ( 2 )

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manwyk (Посетители) Вчера, 21:38
Как будто воздух откуда-то вылетает под страшным давлением.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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manwyk (Посетители) Вчера, 21:35
В данный момент страшный шум доносится со стороны ТЭЦ или Каз Азот.Как будто рядом самолёт взлетает.Что это за гул?

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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AdilbeKozybakov (Посетители) Вчера, 21:28
Ещё в 2013 году представители НКОК на общественных слушаниях гордо заявляли о том, насколько чутко заботятся они о тюленях, что остаётся только витаминами кормить каждую особь. И что ведётся постоянный мониторинг численности и состояния популяции.
Но через семь лет вдруг выясняется, что никто не может дать более-менее объективную оценку численности тюленя, все знают, что ситуация катастрофическая, что виноваты браконьерские сети, что периодически происходят вспышки эпизоотий, что у нас нет ни одного специалиста по тюленям, но никто ни за что не отвечает. Хотя я уже тогда бил тревогу, что нужно привлекать к мероприятиям НКОК по сохранению биоразнообразия независимых экспертов и НПО, но меня не захотели услышать.
Гибнут не только тюлени, но и птицы - совсем недавно по разным оценкам до 10 тысяч птиц погибло у берегов Ирана в Южном Каспии. И виноваты в этом не браконьерские сети. Каспий - закрытый водоем, в связи с чем способность к самоочищению у него весьма ограничена по сравнению с настоящими морями.
Нефть и газ - это исчерпаемые ресурсы, тогда как биологические ресурсы неисчерпаемы, если использовать их устойчиво. Но если мы в погоне за нефтедолларами потеряем биоразнообразие Каспия, то 20-тимиллионному населению Прикаспия, рано или поздно, придется дать статус экологических беженцев :-(
Теперь нам остаётся надеяться, что по результатам начинающихся пятилетних исследований будут приняты меры по улучшению среды обитания и восстановлению численности тюленя. Как говорится, надежда умирает последней...
 
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Ян (Посетители) Вчера, 18:51
Польза от нерпы была очевидной когда их было много в пределах города. Кормится она кефалью в основном и селёдкой наверно,но когда появлялись тюлени кефаль быстро уходила к берегу на мелководье где её было трудно взять. Зато нам рыбакам был срыв она начинала нервно кормиться и мы её ловили помногу и легко.Жалко что их мало осталось и тех и других кстати.
 
 

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