Каспийский тюлень: Всемирный день защиты морских млекопитающих отмечается 19 февраля

Фото Сакена Дилдахмета
Каспийский тюлень или каспийская нерпа (Pusa caspica), как сообщил Сакен Дилдахмет, единственный представитель морских млекопитающих на Каспии, эндемик (не встречается более нигде в мире) и самый маленький тюлень на Земле.
- Много лет тому назад на Тетиском море в период покровных оледенений четвертичного периода, т.е. не более 1 млн лет назад появился «северный гость» - наш каспийский тюлень (по данным науки). Ареал каспийского тюленя расположен на территории пяти прикаспийских государств. В четырёх странах: Азербайджане, Туркменистане, Иране и Казахстане - промысел запрещён. Длина взрослой особи 120-150 см, вес 60-90 кг. Питается непромысловой рыбой и ракообразными. Ведёт стадный образ жизни, активен днём. Летом держится в открытом море, осенью - на северо-востоке, где и зимует. Размножается в северной части моря на льду. Самки достигают половой зрелости в пять-шесть лет, - написал на своей странице в Facebook Сакен Дилдахмет.
Кирилл Осин, директор неправительственной организации «Эко Мангистау», рассказал, что в Атырау прошёл круглый стол, где была представлена информация о начале крупных и продолжительных (пять лет) исследований каспийского тюленя.
- Прямо сейчас проходят зимние лётные исследования. Ведётся учёт тепловизорами с синхронной фотосъёмкой. На каждого тюленя составляется паспорт с фотографиями и координаторами. Британские специалисты озвучивают цифру порядка 100 тысяч особей, российские коллеги называют 270-330 тысяч. И вот сейчас казахстанские и российские учёные объединили усилия и начали масштабные исследования при поддержке НКОК. Итоги зимних исследований мы увидим через полгода, но масштаб и размах поражает, - сообщил Кирилл Осин.
- Много лет тому назад на Тетиском море в период покровных оледенений четвертичного периода, т.е. не более 1 млн лет назад появился «северный гость» - наш каспийский тюлень (по данным науки). Ареал каспийского тюленя расположен на территории пяти прикаспийских государств. В четырёх странах: Азербайджане, Туркменистане, Иране и Казахстане - промысел запрещён. Длина взрослой особи 120-150 см, вес 60-90 кг. Питается непромысловой рыбой и ракообразными. Ведёт стадный образ жизни, активен днём. Летом держится в открытом море, осенью - на северо-востоке, где и зимует. Размножается в северной части моря на льду. Самки достигают половой зрелости в пять-шесть лет, - написал на своей странице в Facebook Сакен Дилдахмет.
Кирилл Осин, директор неправительственной организации «Эко Мангистау», рассказал, что в Атырау прошёл круглый стол, где была представлена информация о начале крупных и продолжительных (пять лет) исследований каспийского тюленя.
- Прямо сейчас проходят зимние лётные исследования. Ведётся учёт тепловизорами с синхронной фотосъёмкой. На каждого тюленя составляется паспорт с фотографиями и координаторами. Британские специалисты озвучивают цифру порядка 100 тысяч особей, российские коллеги называют 270-330 тысяч. И вот сейчас казахстанские и российские учёные объединили усилия и начали масштабные исследования при поддержке НКОК. Итоги зимних исследований мы увидим через полгода, но масштаб и размах поражает, - сообщил Кирилл Осин.