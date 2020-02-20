Подшофе за рулем: С начала года полиция выявила свыше 145 пьяных водителей в Мангистау

- В мирное время на дорогах гибнут люди по вине безответственных водителей, которые садятся за руль в пьяном виде. Этому нет оправдания. Поэтому за такие нарушения и преступления должно быть соразмерное наказание с учетом тяжести последствий. Благодаря работе по обеспечению безопасности дорожного движения и ежедневному патрулированию дорог многих ДТП с участием пьяных водителей удалось избежать, - отметили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

С начала года, как отметили в ведомстве, полиция оформила более 145 водителей, которые были за рулем в алкогольном опьянении. Стоит отметить, что за аналогичный период прошлого года нарушений подобного плана было в два раза больше.За управление автотранспортом, будучи лишенными водительских прав и находящимся в состоянии опьянения, к уголовной ответственности привлечены 24 водителя. Это в три раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года.