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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:24

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Подшофе за рулем: С начала года полиция выявила свыше 145 пьяных водителей в Мангистау

За неполных два месяца с начала 2020 года стражи порядка выявили на дорогах области более 145 водителей в алкогольном опьянении. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, их количество сократилось вдвое. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции Мангистауской области.

Фото из доступных источников
С начала года, как отметили в ведомстве, полиция оформила более 145 водителей, которые были за рулем в алкогольном опьянении. Стоит отметить, что за аналогичный период прошлого года нарушений подобного плана было в два раза больше.

За управление автотранспортом, будучи лишенными водительских прав и находящимся в состоянии опьянения, к уголовной ответственности привлечены 24 водителя. Это в три раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

- В мирное время на дорогах гибнут люди по вине безответственных водителей, которые садятся за руль в пьяном виде. Этому нет оправдания. Поэтому за такие нарушения и преступления должно быть соразмерное наказание с учетом тяжести последствий. Благодаря работе по обеспечению безопасности дорожного движения и ежедневному патрулированию дорог многих ДТП с участием пьяных водителей удалось избежать, - отметили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.



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