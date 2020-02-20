Российский культурист противостоял бушующему Каспию в Актау

Как пишет Станислав Линдовер в своём посте, много людей погибли ради красивого кадра в Instagram. Он же, в свою очередь, решил всего лишь проверить себя на прочность.По информации из открытых источников, Станислав Линдовер родился в 1972 году в Ленинграде.В 1997 году окончил Санкт-Петербургский университет путей сообщения по специальности «Мосты и тоннели». В 2000 году — колледж бодибилдинга имени Вейдера. Является российским культуристом, мастером спорта по бодибилдингу и чемпионом Европы в категории «классический бодибилдинг» (свыше 180 килограммов).В 2008 году он получил травму, которая повлекла полное поражение лучевого нерва.На данный момент работает как персональный тренер.Весной 2011 года он занял первое место на чемпионате Европы по бодибилдингу в категории «классический бодибилдинг» и второе место в категории «парный бодибилдинг».Также стоит отметить, что однажды он был дисквалифицирован по результатам допинг-контроля.Весной 2014 года он становится золотым медалистом на открытом кубке Санкт-Петербурга по бодибилдингу и фитнесу, и этой же весной занимает первое место на чемпионате России по бодибилдингу.