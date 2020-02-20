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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:31

Просмотров: 10

Российский культурист противостоял бушующему Каспию в Актау

Чемпион Европы по классическому бодибилдингу Станислав Линдовер побывал на Скальной тропе в Актау и поделился своими впечатлениями о зимнем Каспии на своей странице в Instagram.

Кадр видео
Как пишет Станислав Линдовер в своём посте, много людей погибли ради красивого кадра в Instagram. Он же, в свою очередь, решил всего лишь проверить себя на прочность.

По информации из открытых источников, Станислав Линдовер родился в 1972 году в Ленинграде.

В 1997 году окончил Санкт-Петербургский университет путей сообщения по специальности «Мосты и тоннели». В 2000 году — колледж бодибилдинга имени Вейдера. Является российским культуристом, мастером спорта по бодибилдингу и чемпионом Европы в категории «классический бодибилдинг» (свыше 180 килограммов).

В 2008 году он получил травму, которая повлекла полное поражение лучевого нерва.

На данный момент работает как персональный тренер.

Весной 2011 года он занял первое место на чемпионате Европы по бодибилдингу в категории «классический бодибилдинг» и второе место в категории «парный бодибилдинг».

Также стоит отметить, что однажды он был дисквалифицирован по результатам допинг-контроля.

Весной 2014 года он становится золотым медалистом на открытом кубке Санкт-Петербурга по бодибилдингу и фитнесу, и этой же весной занимает первое место на чемпионате России по бодибилдингу.

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Вот сколько людей поубилось ради красивого кадра в инстаграм. Я же всего лишь решил проверить как там у меня тестикулы, крепки ли и не рассчитал. ⠀ Каспийское море - вода - зима - и да крепки, я почти уверен, что крепки))), но холодная вода и пробежка по набережной 1 км усложнила на некоторое время наши взаимоотношения. А ещё, сейчас я похоже таких огребу от своей быстроногой лани @margokirichuk

Публикация от СТАС ЛИНДОВЕР (@lindoverstas)




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