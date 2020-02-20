Российский культурист противостоял бушующему Каспию в Актау

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Как пишет Станислав Линдовер в своём посте, много людей погибли ради красивого кадра в Instagram. Он же, в свою очередь, решил всего лишь проверить себя на прочность.
По информации из открытых источников, Станислав Линдовер родился в 1972 году в Ленинграде.
В 1997 году окончил Санкт-Петербургский университет путей сообщения по специальности «Мосты и тоннели». В 2000 году — колледж бодибилдинга имени Вейдера. Является российским культуристом, мастером спорта по бодибилдингу и чемпионом Европы в категории «классический бодибилдинг» (свыше 180 килограммов).
В 2008 году он получил травму, которая повлекла полное поражение лучевого нерва.
На данный момент работает как персональный тренер.
Весной 2011 года он занял первое место на чемпионате Европы по бодибилдингу в категории «классический бодибилдинг» и второе место в категории «парный бодибилдинг».
Также стоит отметить, что однажды он был дисквалифицирован по результатам допинг-контроля.
Весной 2014 года он становится золотым медалистом на открытом кубке Санкт-Петербурга по бодибилдингу и фитнесу, и этой же весной занимает первое место на чемпионате России по бодибилдингу.
По информации из открытых источников, Станислав Линдовер родился в 1972 году в Ленинграде.
В 1997 году окончил Санкт-Петербургский университет путей сообщения по специальности «Мосты и тоннели». В 2000 году — колледж бодибилдинга имени Вейдера. Является российским культуристом, мастером спорта по бодибилдингу и чемпионом Европы в категории «классический бодибилдинг» (свыше 180 килограммов).
В 2008 году он получил травму, которая повлекла полное поражение лучевого нерва.
На данный момент работает как персональный тренер.
Весной 2011 года он занял первое место на чемпионате Европы по бодибилдингу в категории «классический бодибилдинг» и второе место в категории «парный бодибилдинг».
Также стоит отметить, что однажды он был дисквалифицирован по результатам допинг-контроля.
Весной 2014 года он становится золотым медалистом на открытом кубке Санкт-Петербурга по бодибилдингу и фитнесу, и этой же весной занимает первое место на чемпионате России по бодибилдингу.
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Вот сколько людей поубилось ради красивого кадра в инстаграм. Я же всего лишь решил проверить как там у меня тестикулы, крепки ли и не рассчитал. ⠀ Каспийское море - вода - зима - и да крепки, я почти уверен, что крепки))), но холодная вода и пробежка по набережной 1 км усложнила на некоторое время наши взаимоотношения. А ещё, сейчас я похоже таких огребу от своей быстроногой лани @margokirichuk
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