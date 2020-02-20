В аэропорту Актау прошли учения по транспортировке больных коронавирусом

Ергали Сыдыманов. Фото автора

По сценарию учений, с воздушного судна, прибывшего утром 20 февраля из Тбилиси, поступила информация об авиапассажире с жалобами на температуру, кашель, слабость, затрудненное дыхание.



Условный больной был транспортирован врачами службы Скорой помощи в стационар, подготовленный для таких случаев. Пассажиры и члены экипажа - 82 человека - были эвакуированы в зал вылета на специально выделенном транспорте, прошли проверку на бесконтактном тепловизоре (для определения температуры тела) и анкетирование.



Данные переданы в областное управление здравоохранения для организации медицинского наблюдения по месту жительства. Борт и транспорт для эвакуации подверглись дезинфекции.



- На сегодняшний день в Мангистауской области коронавирус не зарегистрирован. В ходе учений была продемонстрирована хорошая готовность служб при проведении противоэпидемических мероприятий в случае выявления инфекции на борту судна, прибывшего в аэропорт Актау, - прокомментировал Ергали Сыдыманов, руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистауской области.



Как сказал глава службы, по алгоритму, данные о контактных пассажирах, прибывших в самолете с больным, передаются в департамент ККБТУ и управление здравоохранения для медицинского наблюдения за пассажиром до завершения инкубационного периода (14 дней). Всем службам, причастным к пассажирам прибывшего рейса, направляется уведомление о введении оперативного плана противоэпидемических мероприятий с обязательным ведением медицинского наблюдения за контактировавшими с больным специалистами международного аэропорта в течение максимального инкубационного периода (14 дней).