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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 16:12

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В аэропорту Актау прошли учения по транспортировке больных коронавирусом

В международном аэропорту Актау прошли республиканские командно-штабные учения «Коктем-2020» по организации мероприятий при выявлении коронавирусной инфекции у прибывающих пассажиров.

Ергали Сыдыманов. Фото автора
По сценарию учений, с воздушного судна, прибывшего утром 20 февраля из Тбилиси, поступила информация об авиапассажире с жалобами на температуру, кашель, слабость, затрудненное дыхание.

Условный больной был транспортирован врачами службы Скорой помощи в стационар, подготовленный для таких случаев. Пассажиры и члены экипажа - 82 человека - были эвакуированы в зал вылета на специально выделенном транспорте, прошли проверку на бесконтактном тепловизоре (для определения температуры тела) и анкетирование.

Данные переданы в областное управление здравоохранения для организации медицинского наблюдения по месту жительства. Борт и транспорт для эвакуации подверглись дезинфекции.

- На сегодняшний день в Мангистауской области коронавирус не зарегистрирован. В ходе учений была продемонстрирована хорошая готовность служб при проведении противоэпидемических мероприятий в случае выявления инфекции на борту судна, прибывшего в аэропорт Актау, - прокомментировал Ергали Сыдыманов, руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистауской области.

Как сказал глава службы, по алгоритму, данные о контактных пассажирах, прибывших в самолете с больным, передаются в департамент ККБТУ и управление здравоохранения для медицинского наблюдения за пассажиром до завершения инкубационного периода (14 дней). Всем службам, причастным к пассажирам прибывшего рейса, направляется уведомление о введении оперативного плана противоэпидемических мероприятий с обязательным ведением медицинского наблюдения за контактировавшими с больным специалистами международного аэропорта в течение максимального инкубационного периода (14 дней).



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В аэропорту Актау прошли учения по готовности транспортировки больных коронавирусом


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Комментарии ( 1 )

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n92 (Посетители) Сегодня, 18:17
лучше проведите учения таксистам, чтоб не стояли у прохода, или шлагбаумы почините, чтоб все нормально функционировало
 
 

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