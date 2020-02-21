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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 10:30

Просмотров: 1645

В Актау пенсионеры МВД жалуются на выселение их департаментом полиции из квартир

В Актау пенсионеры МВД судятся с департаментом полиции Мангистауской области. Причиной спора стало жилье, которое бывшим полицейским выдали во время службы, а теперь требуют освободить в пользу молодых сотрудников.

Пенсионеры МВД возмущены выселением из служебного жилья
Бывшие полицейские получили служебное жилье в 2014 году. Тогда все они еще являлись действующими сотрудниками МВД РК. По словам людей, в прошлом году им начали приходить уведомления о том, что в течение месяца они должны покинуть выданные шесть лет назад квартиры.

- У меня сейчас сахарный диабет второго типа, который я заработал в 2013 году, находясь на службе. Я бы дальше хотел работать, но по состоянию здоровья меня отправили на пенсию. Сейчас департамент полиции области не дает нам приватизировать квартиры, хотя есть решение суда, которое было вынесено в двух инстанциях: на городском и областном уровнях. Это решение в нашу пользу, и оно уже вступило в законную силу, поэтому департамент полиции должен был его исполнить, - рассказывает Аблай Алдабергенов, пенсионер МВД.

По словам бывшего полицейского, уведомления о необходимости освободить квартиру в течение месяца приходили людям уже несколько раз. После этого они были вынуждены обратиться в суд.

- Мы ходили раньше в центр обслуживания населения, чтобы прописаться в своих квартирах, но нам тогда говорили, что на месте наших домов зарегистрирована спортивная площадка, а дома нет по плану. Только в конце декабря 2019 года нам объявили, что теперь есть дома. Я сам 12 лет снимал квартиру за 90 тысяч тенге. Когда нам сказали: «получите ключи», мы от радости все подписали эти договоры, заселились в эти квартиры и с тех пор живем. На вручение ключей приезжал сам вице-министр МВД, на радостях мы жили-жили и вот последний год нам стали присылать уведомления - обидно. Вечером ложишься с этой мыслью, утром просыпаешься, тоже думаешь, что будет завтра, что ребенку оставить?, - говорит Аблай Алдабергенов.

По словам Айши Каленовой, все, кто сейчас может остаться без крыши над головой, больше 20 лет отдали службе в органах внутренних дел.

- Мы стояли у истоков МВД, в 90-е годы нам даже зарплату не выдавали, мы под запись брали в магазинах продукты, форму даже не выдавали, мы это все пережили. Бывало, своих детей на замок дома закрывали и до утра служили, прочесывали весь город, стояли на улицах в морозы, в холод, в жару 40 градусов. Все это мы прошли, никто из нас дома не лежал, а сейчас мы никому не нужны, когда у всех букет болезней. Даже в кинологической службе, где работают собаки, если они заболели - за ними есть определенный уход, их до последнего провожают. А мы, получается, проработали столько лет, сейчас все больные и никому мы не нужны, - говорит Айша Каленова.

В Актау пенсионеры МВД жалуются на выселение их департаментом полиции из квартир


Пенсионеры МВД говорят, что из-за предоставления им служебного жилья их убрали из очереди на получение квартир.

- Куда мы пойдем, если нас начнут выселять? У меня четверо детей, трое из которых несовершеннолетние. С ними я проживаю в этой квартире и у меня нет другого жилья. Я состоял в очереди в 2001 году по городу Актау, но после того, как нам выдали служебные квартиры, нас автоматически сняли с очереди. Конечно, нам очень обидно. Проработали столько лет, служили честно, я вышел на пенсию по состоянию здоровья, отслужил вместе с армией 25 лет, и теперь могу оказаться на улице. Есть среди нас те, кто был награжден орденами «Айбын», все здесь подорвали здоровье на работе, получили ранения, травмы, и теперь нас просто выкинули и забыли, - говорит Бакытжан Абишев, подполковник в отставке.

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что вопрос будет решаться в судебном порядке.

- Вопрос приватизации жилья в настоящее время рассматривается в суде, взаимоотношения носят исключительно гражданско-правовой характер. При наличии окончательного решения суда вопрос приватизации будет рассмотрен повторно, в строгом соответствии с нормами действующего законодательства, - сообщили в пресс-службе ведомства.






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Комментарии ( 13 )

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  • Maximus
 indignant (Посетители) Сегодня, 12:13
Всегда служебное жильё было на время, пока служишь (работаешь). На то оно и служебное. Не снимаешь угол, не платишь дяде-хозяину, а собираешь денежку на свою квартиру.В чём вопрос? На выход.
 
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arelav_74 (Посетители) Сегодня, 12:11
Вспомнилась мультик:
- Ну ты это, заходи ежели чё...

Сочувствую им. Всю жизнь в дерьме, с дерьмом и под зановес: - Шо? Опять???

Каждый по своему прав... А по Моему нет!
 
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Aibek.z (Посетители) Сегодня, 12:10
Государству ВЫ (пенсионры МВД)нужны были до поры до времени, а теперь Вас выкидывают как ненужную вещь! молодым стоит задуматся!
 
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уехавший (Посетители) Сегодня, 12:06
Здесь должна быть финальная музыка и *Ералаш*
 
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132131212 (Посетители) Сегодня, 11:59
Молодые мвдшники действительно щас задумались )
 
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 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 11:53
я конечно ни на что не намекаю, но действующим полицейским есть теперь над чем задуматься!!
 
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 490 (Посетители) Сегодня, 11:52
не жалко вас!!!
 
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 xerox (Посетители) Сегодня, 11:49
Цитата: Dushman
Урок для тех, кто скручивает руки старикам, многодетным матерям, гребет в пазики...

В свое время, не сомневаюсь,что многим людям они покалечили судьбы.
 
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 Dushman (Посетители) Сегодня, 11:40
Урок для тех, кто скручивает руки старикам, многодетным матерям и гребет в ПАЗики...

Жаль конечно, все мы люди, но ими нужно оставаться всегда.
 
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 Рома (Посетители) Сегодня, 11:37
За что боролись, на то и напоролись
 
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