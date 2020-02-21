В Актау пенсионеры МВД жалуются на выселение их департаментом полиции из квартир

Бывшие полицейские получили служебное жилье в 2014 году. Тогда все они еще являлись действующими сотрудниками МВД РК. По словам людей, в прошлом году им начали приходить уведомления о том, что в течение месяца они должны покинуть выданные шесть лет назад квартиры.- У меня сейчас сахарный диабет второго типа, который я заработал в 2013 году, находясь на службе. Я бы дальше хотел работать, но по состоянию здоровья меня отправили на пенсию. Сейчас департамент полиции области не дает нам приватизировать квартиры, хотя есть решение суда, которое было вынесено в двух инстанциях: на городском и областном уровнях. Это решение в нашу пользу, и оно уже вступило в законную силу, поэтому департамент полиции должен был его исполнить, - рассказывает Аблай Алдабергенов, пенсионер МВД.По словам бывшего полицейского, уведомления о необходимости освободить квартиру в течение месяца приходили людям уже несколько раз. После этого они были вынуждены обратиться в суд.- Мы ходили раньше в центр обслуживания населения, чтобы прописаться в своих квартирах, но нам тогда говорили, что на месте наших домов зарегистрирована спортивная площадка, а дома нет по плану. Только в конце декабря 2019 года нам объявили, что теперь есть дома. Я сам 12 лет снимал квартиру за 90 тысяч тенге. Когда нам сказали: «получите ключи», мы от радости все подписали эти договоры, заселились в эти квартиры и с тех пор живем. На вручение ключей приезжал сам вице-министр МВД, на радостях мы жили-жили и вот последний год нам стали присылать уведомления - обидно. Вечером ложишься с этой мыслью, утром просыпаешься, тоже думаешь, что будет завтра, что ребенку оставить?, - говорит Аблай Алдабергенов.По словам Айши Каленовой, все, кто сейчас может остаться без крыши над головой, больше 20 лет отдали службе в органах внутренних дел.- Мы стояли у истоков МВД, в 90-е годы нам даже зарплату не выдавали, мы под запись брали в магазинах продукты, форму даже не выдавали, мы это все пережили. Бывало, своих детей на замок дома закрывали и до утра служили, прочесывали весь город, стояли на улицах в морозы, в холод, в жару 40 градусов. Все это мы прошли, никто из нас дома не лежал, а сейчас мы никому не нужны, когда у всех букет болезней. Даже в кинологической службе, где работают собаки, если они заболели - за ними есть определенный уход, их до последнего провожают. А мы, получается, проработали столько лет, сейчас все больные и никому мы не нужны, - говорит Айша Каленова.Пенсионеры МВД говорят, что из-за предоставления им служебного жилья их убрали из очереди на получение квартир.- Куда мы пойдем, если нас начнут выселять? У меня четверо детей, трое из которых несовершеннолетние. С ними я проживаю в этой квартире и у меня нет другого жилья. Я состоял в очереди в 2001 году по городу Актау, но после того, как нам выдали служебные квартиры, нас автоматически сняли с очереди. Конечно, нам очень обидно. Проработали столько лет, служили честно, я вышел на пенсию по состоянию здоровья, отслужил вместе с армией 25 лет, и теперь могу оказаться на улице. Есть среди нас те, кто был награжден орденами «Айбын», все здесь подорвали здоровье на работе, получили ранения, травмы, и теперь нас просто выкинули и забыли, - говорит Бакытжан Абишев, подполковник в отставке.В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что вопрос будет решаться в судебном порядке.- Вопрос приватизации жилья в настоящее время рассматривается в суде, взаимоотношения носят исключительно гражданско-правовой характер. При наличии окончательного решения суда вопрос приватизации будет рассмотрен повторно, в строгом соответствии с нормами действующего законодательства, - сообщили в пресс-службе ведомства.