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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:41

Просмотров: 293

Жители Актау пожаловались на пункт передачи продуктов и личных вещей роддома

Маленькое окошко пункта передачи продуктов и личных вещей возмутил посетителей рожениц областного перинатального центра, расположенного в 34А микрорайоне.

Фото предоставлено роженицами
По словам людей, при передаче продуктов и личных вещей роженицам образуется огромная очередь из-за маленького окошка в пункте передачи областного перинатального центра.

Жители Актау пожаловались на пункт передачи продуктов и личных вещей роддома


Жители Актау пожаловались на пункт передачи продуктов и личных вещей роддома


Жители Актау пожаловались на пункт передачи продуктов и личных вещей роддома


- Жителям приходится стоять вереницей под открытом небом. В роддоме только одно маленькое окошко, передачу собирают и складывают на пол. Сегодня погода радует, а если проливной дождь или пыльные бури - в нашей местности не редкость. Хотелось бы, чтобы руководство роддома предусмотрело дополнительное помещение для людей либо два-три окошка для приема продуктов и вещей, - жалуются жители Актау.

Также люди просят руководство роддома предусмотреть специальные стеллажи для передачи.




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