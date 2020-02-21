Жители Актау пожаловались на пункт передачи продуктов и личных вещей роддома

По словам людей, при передаче продуктов и личных вещей роженицам образуется огромная очередь из-за маленького окошка в пункте передачи областного перинатального центра.- Жителям приходится стоять вереницей под открытом небом. В роддоме только одно маленькое окошко, передачу собирают и складывают на пол. Сегодня погода радует, а если проливной дождь или пыльные бури - в нашей местности не редкость. Хотелось бы, чтобы руководство роддома предусмотрело дополнительное помещение для людей либо два-три окошка для приема продуктов и вещей, - жалуются жители Актау.Также люди просят руководство роддома предусмотреть специальные стеллажи для передачи.