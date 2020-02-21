Пассажир с коронавирусом: В международном аэропорту Актау прошли учения

По данным пресс-службы ведомства, учения прошли в целях обеспечения готовности оперативного взаимодействия служб.По сценарию учений, бортпроводники замечают больного с подозрением на коронавирус. С борта авиасудна поступает информация производственно-диспетчерской службе аэропорта о пассажире, у которого присутствует кашель, недомогание, высокая температура, ухудшение состояние организма.При опросе пассажира выясняется, что больной незадолго до вылета отмечал озноб, головную боль, кашель, предполагая, что это ОРВИ.Сопоставив данные клинических симптомов, бортпроводник выявил подозрение инфекционного заболевания. Больного пересадили подальше от всех и ограничили его движение в самолёте.Далее в воздушном судне силами экипажа развернулись первичные санитарно-противоэпидемические мероприятия согласно схеме оповещения и алгоритму действий.В аэропорту был подготовлен пункт пропуска пограничной зоны.Далее служба специального автотранспорта проводила самолёт на санитарную стоянку. Полицией были оцеплены входы и выходы терминала, приостановлены пограничный и таможенный контроль. На борт в специальных защитных костюмах поднялись специалисты санитарно-карантинного контроля.Специалисты опросили условно больного и других пассажиров, измерили у них температуру ручным тепловизором.Больного в капсуле госпитализировали в больницу, а других пассажиров вывели по трапу из самолёта и доставили в зал прилёта. На аэродроме их документы проверили на портативном устройстве, чтобы не было контакта с вещами. В аэропорту также была проведена заключительная дезинфекция воздушного судна.В зале прилёта после осмотра пассажиров приступили к проверке их паспортов. После проверки пассажирам рекомендовали следить за самочувствием, и при первых же симптомах обратиться к врачу.- В ходе учений был отработан комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий, в том числе медицинская эвакуация инфекционного больного в специализированное инфекционное отделение больницы в Актау с использованием биобэга. В случае реально выявленных случаев заболевания контактных пассажиров будут наблюдать в течение двух недель. Столько времени составляет инкубационный период – от попадания в организм вируса до момента обнаружения первых симптомов болезни, - рассказали в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.В пресс-службе ведомства также отметили, что в Казахстане коронавирус 2019-nCoV не зафиксирован. Однако в международных аэропортах, на железнодорожных вокзалах и таможенных постах приняты усиленные меры безопасности, при необходимости ведется анкетирование пассажиров и двойной тепловизионный контроль с помощью портативных и стационарных тепловизоров.